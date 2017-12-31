Шесть серий о будущем: как в интернете встретили новый сезон «Чёрного зеркала»

29 декабря канал Netflix выпустил четвёртый сезон британского телесериала «Чёрное зеркало». В сети появились сразу шесть эпизодов, традиционно не связанных ни сюжетной линией, ни актёрским составом. Как и прежде, их объединяет лишь тема влияния технологий на отношения между людьми. Подробнее о новых сериях, а также о реакции интернет-пользователей на релиз — в материале RT.

В пятницу, 29 декабря, стриминговый канал Netflix выпустил четвёртый сезон британского телесериала «Чёрное зеркало», состоящий из шести серий.

Новые эпизоды, как и предыдущие, не связаны сюжетной линией или актёрским составом. Объединяет их общая тема: влияние новых технологий на жизнь, поведение людей и отношения между ними.

В качестве сценариста всех серий вновь выступил автор идеи «Чёрного зеркала» — писатель-сатирик Чарли Брукер (первый эпизод — в соавторстве с Уильямом Бриджесом). А вот на режиссёрское кресло традиционно позвали тех, кто над проектом ранее не работал: Тоби Хэйнса («Шерлок», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»), Джоди Фостер («Бобёр»), Джона Хиллкоута («Самый пьяный округ в мире»), Тима Ван Паттена («Клан Сопрано», «Игра престолов»), Дэвида Слэйда («Сумерки. Сага. Затмение»), Колма Маккарти («Тюдоры», «Индевор»).

Немного спойлеров

События разных серий «Чёрного зеркала» также не связаны местом или временем. Тем не менее принято считать, что действие происходит на нашей планете в недалёком будущем — жизнь людей изменилась не слишком сильно, но технологии шагнули вперёд и начали оказывать колоссальное воздействие, в подавляющем большинстве случаев — негативное.

Герой первого эпизода — «USS «Каллистер» (USS Callister) — Роберт Дейли, технический директор корпорации, выпускающей многопользовательскую онлайн-игру в формате моделируемой реальности. Застенчивый и непопулярный в реальной жизни Дейли создаёт собственную версию игры, выстроенную по мотивам его любимого сериала. В ней он — храбрый и всесильный капитан космического корабля, которого окружает преданная команда. Команда эта собрана из виртуальных копий его коллег, воссозданных по украденным ДНК. Коллеги годами не могут выбраться из компьютерного заточения и вынуждены подыгрывать Дейли.

Вторая серия — «АрхАнгел» (ArkAngel) — повествует о попытках чрезмерно заботливой матери (вторая особенность «Чёрного зеркала» — сатира на поведение и образ жизни людей) контролировать дочь с помощью вживлённого в её голову чипа. Эта технология позволяет женщине видеть то же, что видит ребёнок, а также делать размытыми изображения, способные навредить детской психике, например сцены насилия или кровь.

Героиня «Крокодила» (Crocodile) Миа становится соучастницей преступления, а потом совершает убийство человека, который намеревается выдать её тайну. Всё это могло бы остаться в секрете, если бы Мие не пришлось выступить свидетельницей по совсем другому делу и предоставить следователю свои воспоминания. Чтобы остаться на свободе, героиня убивает видевших эти воспоминания, а также тех, кто знает, что она должна была их показать, либо сам стал свидетелем совершённых ею преступлений (и, соответственно, может воспроизвести сцены убийства перед полицией).

В эпизоде «Повесь диджея» (Hang the DJ) рассказывается о развитии отношений мужчины и женщины, которые познакомились благодаря системе, самостоятельно формирующей пары. Электронный «тренер» указывает, сколько времени люди должны пробыть вместе и когда расстаться, а потом, собрав необходимые данные о клиентах, находит им «идеального» партнёра на всю оставшуюся жизнь, подходящего с точностью до 99,8%. Фрэнк и Эми очень нравятся друг другу, но «тренер» разрешил им провести вместе только 12 часов. Ослушаться систему нельзя, выйти из неё — тоже.

Пятая серия под названием «Металлист» (Metalhead) заметно отличается от остальных: она выдержана в чёрно-белых тонах, действие происходит в постапокалиптическом мире, единственный раз за весь сезон не рассматривается тема вмешательства в сознание либо его трансформации. По сюжету группе людей (а в последующем — одной оставшейся в живых женщине) приходится убегать от атакующей их механической собаки-убийцы.

Завершает сезон «Чёрный музей» (Black Museum) — эпизод, выстроенный в форме рассказа владельца музея преступлений. Три главных экспоната — три истории: о докторе, диагностирующем пациентов при помощи устройства, позволяющего ощущать их боль; о «подселении» сознания оказавшейся в коме женщины в голову её супруга; о заключении сознания преступника в голограмму, которую могут снова и снова подвергать предсмертным мукам садисты из числа посетителей музея.

Отзывы фанатов

Подавляющее большинство фанатов «Зеркала» восприняли релиз положительно. В их числе — пользователи русскоязычного сегмента интернета.

«Лучший подарок на Новый год — новый сезон Black Mirror», — пишет пользователь Twitter.

Лучший подарок на Новый год – Новый сезон Black Mirror — SERGEEVA (@A__Sergeeva) 31 декабря 2017 г.

«Многие идеи уже вторичны в этом сезоне, но, как ни странно, это совсем не помешало», — отмечают в социальной сети «ВКонтакте».

«Как всегда, великолепно», — добавляют в Twitter.

Однако ожидания некоторых фанатов сезон не оправдал.

«Обидно, что в этом сезоне ни одной «вау»-серии не было... Может, я зажрался или ещё что... Но 10/10 ни одной серии не готов поставить. При этом в среднем сезон понравился даже больше 3-го. Потому что тут, кроме Metalhead, провальных серий не было», — пишет пользователь «ВКонтакте».

«С тех пор, как их купил Netflix, как-то всё пошло не так», — жалуется другой поклонник сериала.

с тех пор как их купил netflix, как-то все пошло не так :( — Роман (@Kerk) 31 декабря 2017 г.

При этом рейтинг нового сезона на Rotten Tomatoes (британский сайт, на котором публикуются кинообзоры и новости индустрии) составил 8,22 балла из 10.

«Своим четвёртым сезоном «Чёрное зеркало» доказывает, что у сериала по-прежнему достаточно материала для устрашения фанатов технологиями, которые уже стали — или могли бы вскоре стать — неотъемлемой частью нашей жизни», — таков вердикт команды критиков ресурса.