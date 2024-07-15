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Зажжём или зажгём: тест RT об ошибках в образовании форм глаголов

Тест RT об ошибках в образовании форм глаголов

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RT
Казалось бы, нет ничего проще, чем проспрягать глаголы, изменив по лицам и числам, однако и с настоящим, и с будущим, а в некоторых случаях даже с прошедшим временем могут возникнуть трудности. Крикните или крикнете? Выбор буквы зависит от грамматической формы глагола в определённом контексте. Мерю брюки или меряю? Мерит или меряет по себе? Проверьте с тестом RT, не допускаете ли вы ошибок в образовании форм глаголов.
Зажжём или зажгём: тест RT об ошибках в образовании форм глаголов
  • Gettyimages.ru
  • © AaronAmat

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