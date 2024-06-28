Физика и лирика: тест RT на отличие научных терминов
Тест RT на отличие научных терминов
Химические элементы и древнеримские поэты, единицы измерения физических величин и стихотворные размеры, философские понятия и названия болезней. Сможете ли вы отличить термин или имя из точной или естественной науки от гуманитарного? Угадайте с тестом RT, что перед вами: условная «физика» или «лирика».
- Gettyimages.ru
- © Sensay
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