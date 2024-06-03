RT в Telegram
Подпишись

Философ, классик, коуч: тест RT по популярным цитатам

Тест RT по популярным цитатам

Короткая ссылка
RT
Интернет пестрит разного рода «мудрыми», «глубокими», «жизненными» цитатами. Иногда они подписаны верно, иногда ошибочно приписаны другому автору, а иногда автор и вовсе потерян. Сможете ли вы разобраться, что перед вами: философская мысль, высказывание русского классика или «сетевая мудрость» от мотивационного коуча, поп-психолога или автора бестселлера? Проверьте своё чутьё с тестом RT.
Философ, классик, коуч: тест RT по популярным цитатам
  • Gettyimages.ru

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить