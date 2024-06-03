Философ, классик, коуч: тест RT по популярным цитатам
Тест RT по популярным цитатам
Интернет пестрит разного рода «мудрыми», «глубокими», «жизненными» цитатами. Иногда они подписаны верно, иногда ошибочно приписаны другому автору, а иногда автор и вовсе потерян. Сможете ли вы разобраться, что перед вами: философская мысль, высказывание русского классика или «сетевая мудрость» от мотивационного коуча, поп-психолога или автора бестселлера? Проверьте своё чутьё с тестом RT.
- Gettyimages.ru
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