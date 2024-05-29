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Окружающий мир: тест RT по природоведению

Тест RT по природоведению

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RT
Помните школьные уроки природоведения? Именно они помогали начать ориентироваться в окружающем мире и получить первые естественно-научные знания. Несмотря на то что уроки природоведения заканчиваются вместе со средней школой, многие вопросы из этого курса могут показаться далеко не простыми. Смогли бы вы сдать экзамен по этому предмету? Проверьте свои знания и память с тестом RT.
Окружающий мир: тест RT по природоведению
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

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