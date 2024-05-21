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Отрицательные персонажи: тест RT о злодеях в мировой литературе

Тест RT об отрицательных героях мировой литературы

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Убийцы, предатели, лжецы, лицемеры, приспособленцы, тираны и другие злодеи на страницах произведений мировой литературы часто не менее яркие и запоминающиеся, чем положительные герои. Их образы и поступки вызывают не только негативную реакцию, но и интерес, а имена становятся нарицательными. Помните ли вы книжных антигероев? Проверьте себя с тестом RT.
Отрицательные персонажи: тест RT о злодеях в мировой литературе
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

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