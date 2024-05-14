Сизифов труд, ящик Пандоры, яблоко раздора: тест RT по мифологической фразеологии
Тест RT по мифологической фразеологи
Многие крылатые выражения и фразеологизмы, которыми мы часто пользуемся, пришли из Античности. Знаете ли вы их смысл, мифы, из которых они появились, и героев, чьи имена стали нарицательными? Что было в ящике Пандоры? Что такое сизифов труд? Кто боролся за яблоко раздора? Проверьте свою мифологическую эрудицию с тестом RT.
- Gettyimages.ru
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