Сизифов труд, ящик Пандоры, яблоко раздора: тест RT по мифологической фразеологии

Тест RT по мифологической фразеологи

Многие крылатые выражения и фразеологизмы, которыми мы часто пользуемся, пришли из Античности. Знаете ли вы их смысл, мифы, из которых они появились, и героев, чьи имена стали нарицательными? Что было в ящике Пандоры? Что такое сизифов труд? Кто боролся за яблоко раздора? Проверьте свою мифологическую эрудицию с тестом RT.

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