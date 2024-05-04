А всё-таки(,) она вертится: тест RT на пунктуацию в русском языке

Тест RT на пунктуацию в русском языке

Нужно ли ставить запятую в сочетании «неважно где»? Когда выделять запятыми «в общем», «якобы» и «как угодно»? Требуется ли отделять запятой сочетание «а всё-таки»? Пунктуация в русском языке намного сложнее правописания. Правила есть, но для того, чтобы в них разобраться, придётся проштудировать массу справочников, а пауза в речи, на которую порой ориентируются пишущие, не всегда требует постановки запятой. Попробуйте одолеть запятые с тестом RT о трудных случаях пунктуации в русском языке.

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