RT в Telegram
Подпишись

А всё-таки(,) она вертится: тест RT на пунктуацию в русском языке

Тест RT на пунктуацию в русском языке

Короткая ссылка
RT
Нужно ли ставить запятую в сочетании «неважно где»? Когда выделять запятыми «в общем», «якобы» и «как угодно»? Требуется ли отделять запятой сочетание «а всё-таки»? Пунктуация в русском языке намного сложнее правописания. Правила есть, но для того, чтобы в них разобраться, придётся проштудировать массу справочников, а пауза в речи, на которую порой ориентируются пишущие, не всегда требует постановки запятой. Попробуйте одолеть запятые с тестом RT о трудных случаях пунктуации в русском языке.
А всё-таки(,) она вертится: тест RT на пунктуацию в русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Hiraman

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить