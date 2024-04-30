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По батюшке: тест RT об отчествах выдающихся людей

Тест RT об отчествах выдающихся людей

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RT
Михаил Ломоносов и Екатерина II, Александр Грибоедов и Михаил Булгаков, Дмитрий Менделеев и Александр Блок, Илья Репин и Пётр Столыпин — эти имена известны каждому ещё со школьных времён. А помните ли вы отчества этих выдающихся людей в истории России? Проверьте себя с тестом RT.
По батюшке: тест RT об отчествах выдающихся людей
  • globallookpress.com
  • © Helmut Meyer zur Capellen

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