Не только двуглавый орёл: тест RT о гербах стран мира

Тест RT о гербах стран мира

23 апреля 1857 года император Александр II утвердил «Подробные описания государственного герба, государственной печати и гербов членов Императорского Дома». Документ закрепил, что «Российский государственный герб есть в золотом щите чёрный двоеглавый орёл». После Октябрьской революции его сменили серп и молот, а в 1993 году двуглавый орёл вернулся на российский герб. Его без труда узнает любой школьник, а что насчёт геральдических символов других стран? Проверьте, знаете ли вы их, пройдя тест RT.

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