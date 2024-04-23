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Не только двуглавый орёл: тест RT о гербах стран мира

Тест RT о гербах стран мира

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RT
23 апреля 1857 года император Александр II утвердил «Подробные описания государственного герба, государственной печати и гербов членов Императорского Дома». Документ закрепил, что «Российский государственный герб есть в золотом щите чёрный двоеглавый орёл». После Октябрьской революции его сменили серп и молот, а в 1993 году двуглавый орёл вернулся на российский герб. Его без труда узнает любой школьник, а что насчёт геральдических символов других стран? Проверьте, знаете ли вы их, пройдя тест RT.
Не только двуглавый орёл: тест RT о гербах стран мира
  • Legion-Media
  • © Album / Coll. Cowen / KHARBINE-TAPABOR

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