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Бьюсь об заклад: тест RT о значении фразеологизмов

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RT
Большинство фразеологизмов так прочно вошли в нашу речь, что мы используем их не задумываясь. Устойчивые сочетания помогают ярче и точнее передать мысль, но лишь при условии, что мы правильно понимаем их значение. А оно зачастую не вытекает из семантики каждого отдельного слова в обороте. Проверьте с тестом RT, разбираетесь ли вы в значении фразеологизмов.
Бьюсь об заклад: тест RT о значении фразеологизмов
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