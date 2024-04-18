Что на картине: тест RT на понимание авангардного искусства

Тест RT на понимание авангардного искусства

Глядя на картины знаменитых художников, мы чаще всего без лишних слов понимаем, что на них изображено. Только если дело не касается авангарда. Абстракционизм, кубизм, супрематизм, футуризм — произведения искусства в этих и во многих других авангардных стилях могут поставить неискушённого зрителя в тупик. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы понимаете, что изобразил художник?

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