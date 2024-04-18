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Что на картине: тест RT на понимание авангардного искусства

Тест RT на понимание авангардного искусства

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RT
Глядя на картины знаменитых художников, мы чаще всего без лишних слов понимаем, что на них изображено. Только если дело не касается авангарда. Абстракционизм, кубизм, супрематизм, футуризм — произведения искусства в этих и во многих других авангардных стилях могут поставить неискушённого зрителя в тупик. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы понимаете, что изобразил художник?
Что на картине: тест RT на понимание авангардного искусства
  • Gettyimages.ru
  • © syolacan

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