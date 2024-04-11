Слово крепко: тест RT на определение частей речи

Тест RT на определение частей речи

Функциональные омоформы в русском языке — это формы слов разных частей речи, совпадающие по написанию и произношению. Они произошли от одного корня и похожи друг на друга как две капли воды. К примеру, слово «прекрасно» может быть как наречием, так и прилагательным или словом категории состояния — в зависимости от контекста. Проверьте с тестом RT, сумеете ли вы определить, к какой части речи принадлежат омоформы.

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