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Слово крепко: тест RT на определение частей речи

Тест RT на определение частей речи

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Функциональные омоформы в русском языке — это формы слов разных частей речи, совпадающие по написанию и произношению. Они произошли от одного корня и похожи друг на друга как две капли воды. К примеру, слово «прекрасно» может быть как наречием, так и прилагательным или словом категории состояния — в зависимости от контекста. Проверьте с тестом RT, сумеете ли вы определить, к какой части речи принадлежат омоформы.
Слово крепко: тест RT на определение частей речи
  • Gettyimages.ru
  • © fotostorm

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