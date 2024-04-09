Парестезия, эркер, козелок: тест RT о сложных названиях простых вещей
Тест RT о сложных названиях простых вещей
О названиях предметов, которыми мы пользуемся каждый день, а также физических или природных явлений, состояний и даже частей тела многие не задумываются. Однако почти все они обладают собственным именем — и часто не вполне привычным. Сможете ли вы разобраться в сложной терминологии простых вещей? Проверьте свою эрудицию с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Lisa-Blue
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