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Парестезия, эркер, козелок: тест RT о сложных названиях простых вещей

Тест RT о сложных названиях простых вещей

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RT
О названиях предметов, которыми мы пользуемся каждый день, а также физических или природных явлений, состояний и даже частей тела многие не задумываются. Однако почти все они обладают собственным именем — и часто не вполне привычным. Сможете ли вы разобраться в сложной терминологии простых вещей? Проверьте свою эрудицию с тестом RT.
Парестезия, эркер, козелок: тест RT о сложных названиях простых вещей
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa-Blue

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