От Вавилона до Трои: тест RT по древней географии
Тест RT по древней географии
Названия этих городов известны каждому, хотя от многих из них в наши дни остались только руины. А в древности на этих территориях происходили важнейшие исторические события, память о которых жива до сих пор. Где находилась Троя? Куда купить билет, чтобы попасть в Вавилон? Проверьте свои знания географии Древнего мира с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Michael Robinson
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен