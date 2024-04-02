От Вавилона до Трои: тест RT по древней географии

Тест RT по древней географии

Названия этих городов известны каждому, хотя от многих из них в наши дни остались только руины. А в древности на этих территориях происходили важнейшие исторические события, память о которых жива до сих пор. Где находилась Троя? Куда купить билет, чтобы попасть в Вавилон? Проверьте свои знания географии Древнего мира с тестом RT.

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© Michael Robinson