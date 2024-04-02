Премьера нового «Майора Грома» и российско-индийская кинопритча: объявлена программа 46-го ММКФ

Организаторы объявили программу 46-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 19 по 26 апреля. Всего в рамках смотра будет показано более 230 картин из России, Германии, Сербии, Румынии, Турции, Ирана и других стран. Фильмом открытия фестиваля выбрана испанско-мексиканская криминальная драма «Открытое небо», а закроет смотр приключенческий боевик Олега Трофима «Майор Гром: Игра».

Во вторник, 2 апреля, стала известна программа 46-го Московского международного кинофестиваля, который в этом году пройдёт с 19 по 26 апреля. Всего в рамках смотра будет показано более 230 кинопроектов.

«У нас в этом году больше 230 фильмов в конкурсных и внеконкурсных программах, это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. С учетом фестиваля стран БРИКС, который будет проходить параллельно с ММКФ, фильмов будет ещё больше — 260 игровых, неигровых, анимационных, короткометражных, многосерийных художественных», — приводит слова отборщика фестиваля Ивана Кудрявцева ТАСС.

Откроет смотр фильм «Открытое небо», снятый кинематографистами из Мексики и Испании. Это криминальная драма о двух братьях-подростках, которые вместе со сводной сестрой отправляются в сторону границы США и Мексики. Герои надеются найти мужчину, виновного в аварии, в результате которой погиб их отец.

Фильмом закрытия выбран приключенческий боевик Олега Трофима «Майор Гром: Игра», третья полнометражная часть основанной на комиксах популярной франшизы. К своим ролям в картине вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова и Алексей Маклаков. На этот раз доблестному майору питерской полиции Игорю Грому предстоит победить таинственного злодея, известного как Призрак.

© Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

В основной конкурс кинофестиваля вошли 11 фильмов. Среди них — российский «Пришелец» режиссёра Ивана Соснина. Лента представляет собой мистическую драму о мужчине, который живёт в деревне, но сильно отличается от всех своих соседей.

Также в секцию отобрана лента молдавского постановщика Григоре Бекета «Выжить в Мо...», снятая при участии кинематографистов из России и Румынии. В фильме рассказывается о молодом человеке из молдавского села, который переезжает в Москву, чтобы стать врачом. Вскоре герой понимает, что реальная жизнь далека от его ожиданий. По словам постановщика, на этот фильм его вдохновила реальная история одного из друзей.

Наряду с «Пришельцем» и «Выжить в Мо...» за главный приз ММКФ поборются картины «21 рубин» (Румыния), «Всё вскроется» (Австрия), «Шлимазл» (Германия), «Дыхание холода» (Иран), «Лесной царь» (Сербия), «Мартин читает Коран» (Германия), «Меж псом и волком» (Турция), «Нирвана» (Бангладеш), «Стыд» (Мексика, Катар).

Жюри основного конкурса возглавит режиссёр, продюсер и актёр из Исландии Фридрик Тоур Фридрикссон. Он был номинирован на «Оскар» за фильм «Дети природы» и работал с Ларсом фон Триером на проектах «Танцующая в темноте» и «Самый главный босс». Вместе с ним лучшие фильмы будут выбирать актриса Елена Лядова и режиссёры Игорь Волошин и Хусейн Карабей.

В программу «Русские премьеры» вошли семь кинокартин. Героиня фильма Юлии Трофимовой «Лгунья» — 17-летняя Ева, — чтобы привлечь к себе внимание, обвиняет известного артиста в домогательствах.

В ленте Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» говорится о кинематографистах, отправившихся в Варанаси, Индия, для съёмок артхауса. Там герои задумываются о смысле жизни и вечных ценностях, а съёмки тем временем выходят из-под контроля.

«Это кино — притча о рассыпании мира и исправлении, о любви, как единственной силе, способной исцелять мир», — рассказал о своём проекте режиссёр.

© Кадр из фильма «Невада»

Действие работы Матиаса Мусы и Анны Тюриной «Невада» разворачивается вокруг жительницы деревни, которая однажды узнаёт, что её муж-шизофреник сбежал из психиатрической больницы.

Режиссёр Анатолий Колиев в своей военной ленте «Семь чёрных бумаг» рассказывает о двух братьях, ждущих отца с фронта. Чтобы не расстраивать окружающих, они подговаривают почтальона до конца войны прятать от всех похоронки.

Также в конкурсе — «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Хуже всех» Александры Кармаевой.

В судейскую коллегию программы вошли продюсер Александр Акопов, режиссёр Андрей Зайцев и актриса Татьяна Лютаева.

В секции «Первая серия» будет представлено шесть новых сериалов из России, Исландии, Мексики, Словении и Ирана. В частности, в программу вошёл проект видеосервиса Окко «Трасса» с Анной Михалковой, Кариной Разумовской, Александром Ильиным — младшим и другими артистами. По сюжету судья Светлана отправляется на поиски своей приёмной дочери и выходит на след целой преступной сети, занимающейся торговлей подростками.

Центральные роли в сериале «Кинопоиска» «Прометей» исполнили Любовь Аксёнова, Филипп Янковский и Дмитрий Чеботарёв. В центре сюжета фантастического триллера — журналистка Анна, расследующая дело мистического характера.

Помимо основных программ в этом году на кинофестивале пройдёт «Ночь страха».