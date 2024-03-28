Мажор в Османской империи: в Турции переснимут российский фильм «Холоп»

В Турции снимут ремейк российского комедийного хита «Холоп». Главную роль исполнит звезда сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. Он сыграет стамбульского мажора, которого с целью перевоспитания «отправляют» в османский город XVI века. Съёмки начнутся летом и пройдут в том числе в локациях сериала «Великолепный век». Ожидается, что в фильме будут морские сцены и появятся пираты.

Турецкие кинематографисты готовят ремейк российской комедии «Холоп». Как сообщает компания «Централ партнершип», которая станет дистрибьютором фильма в России, главную роль исполнит звезда турецкого кино Керем Бюрсин, знакомый российскому зрителю прежде всего по сериалу «Постучись в мою дверь» — в нём актёр сыграл талантливого архитектора Серкана Болата. Также он снимался в таких популярных сериалах, как «Если сильно полюбишь», «В ожидании солнца» и «Дело чести». Имена исполнителей остальных ролей пока неизвестны, но авторы проекта обещают, что в фильме снимутся и другие популярные артисты. За режиссуру отвечает известный в Турции постановщик Онур Унул.

В ремейке сохранится основная идея первоисточника, однако в целом сценарий значительно переписали. В центре сюжета окажется избалованный мажор из Стамбула по имени Мете. Для перевоспитания его «отправляют» в османский город XVI века.

Съёмки фильма начнутся летом. Среди локаций будут площадки, использовавшиеся при производстве популярных исторических сериалов «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул». Именно там воссоздадут османский город.

Над картиной работают турецкая кинокомпания Kunay Film и российская Yellow, Black and White, приложившая руку к созданию «Холопа» и его продолжения.

«Мы ожидаем, что в Турции «Холоп» тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звёзд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России», — отметила генеральный продюсер Kunay Film Карина Миа Сатлыкова.

Керем Бюрсин

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Премьера фильма «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли состоялась 26 декабря 2019 года. По сюжету отец 27-летнего мажора Гриши после очередной выходки избалованного отпрыска соглашается на экспериментальный метод перевоспитания. Однажды утром Гриша просыпается не дома в роскоши, а на конюшне в деревне в 1860 году. Там у него нет никаких прав, а за любую провинность героя могут высечь.

Фильм собрал 3,08 млрд рублей, стал самым кассовым в истории российского проката и сохранял рекорд до выхода «Чебурашки» 1 января 2023 года. В январе 2024-го на большие экраны выпустили ленту «Холоп 2». В ней действие из деревни перенеслось во дворец, а главная героиня Катя (Аглая Тарасова) стала свидетельницей вторжения войск Наполеона I Бонапарта в Российскую империю. Вторая часть оказалась ещё более успешной — сборы составили 3,84 млрд рублей. В начале марта был анонсирован «Холоп 3» — его релиз запланирован на 23 января 2025 года.

Известно, что права на адаптацию «Холопа» купили десять стран, в том числе — Франция, Индия, Мексика, Польша, Испания, Япония и Южная Корея. В 2023-м появилась монгольская версия истории.

«Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. Я рад, что «Холоп» продолжает путешествовать по миру», — говорит режиссёр картин «Холоп» и «Холоп 2» Клим Шипенко.

В феврале 2024-го в сети начался показ российской версии турецкого многосерийного хита «Постучись в мою дверь». Действие адаптации разворачивается в Москве, а главные роли исполняют Никита Волков и Лиана Гриба. Завязка сериала практически полностью повторяет оригинальную — Саша Гордеева мечтала стать ландшафтным дизайнером, но не доучилась из-за того, что её стипендия была аннулирована по вине компании архитектора Сергея Градского. Девушка решает отомстить, но получает возможность вернуться к учёбе и занять хорошую должность. Для этого ей необходимо притвориться возлюбленной Градского.

Ремейк получил смешанные оценки зрителей. По мнению одних, российский сериал вышел недостаточно ярким и эффектным по сравнению с оригиналом, а между исполнителями главных ролей нет такой химии, какая была между турецкими артистами. Другие же считают, что кинематографистам удалось в полной мере перенести романтичную сказку в российские реалии и создать интересных героев, характеры и мотивы которых более понятны и близки местному зрителю.