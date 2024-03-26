ЗанятА или зАнята: тест RT об ошибках с ударением в причастиях
Тест RT об ошибках с ударением в причастиях
В русском языке бывают правила без исключений. Ударение в особых формах глагола — причастиях, как действительных, так и страдательных, ставится по простым и понятным правилам, сложность с которыми только одна: их нужно запомнить. Проверьте с тестом RT, получится ли у вас без ошибки расставить ударения во всех причастиях.
- © Willie B. Thomas
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен