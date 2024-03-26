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ЗанятА или зАнята: тест RT об ошибках с ударением в причастиях

Тест RT об ошибках с ударением в причастиях

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В русском языке бывают правила без исключений. Ударение в особых формах глагола — причастиях, как действительных, так и страдательных, ставится по простым и понятным правилам, сложность с которыми только одна: их нужно запомнить. Проверьте с тестом RT, получится ли у вас без ошибки расставить ударения во всех причастиях.
ЗанятА или зАнята: тест RT об ошибках с ударением в причастиях
  • © Willie B. Thomas

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