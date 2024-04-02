Российский вестерн и фантастика о любви: выходят фильмы «Золото Умальты», «Белое пластиковое небо», «Предчувствие»

В четверг, 4 апреля, в российский прокат выходит вестерн «Золото Умальты», вдохновлённый ограблением, произошедшим в 1917 году в Хабаровске. Также в кинотеатрах покажут фильм ужасов «Домовой», главный антигерой которого взят из славянского фольклора. Среди прочих новых релизов — боевик Майкла Китона с ним самим в главной роли «Хитмен. Последнее дело» и две фантастические картины: французский триллер «Предчувствие» и словацко-венгерская анимация «Белое пластиковое небо».

«Золото Умальты»

Авторы российского приключенческого вестерна «Золото Умальты» вдохновились самым крупным ограблением XX века — кражей 40 пудов золота в 1917 году в Хабаровске. В фильме после произошедшего золотопромышленник из Петербурга набирает головорезов и отправляет их к кочевым тунгусам, которых подозревает в преступлении. Естественно, за золотом охотится не только он.

Режиссёром выступил Андрей Богатырёв, работавший над такими картинами, как «Красный призрак» и «Баба Мороз и тайна Нового года». В интервью порталу TV Mag он отмечал, что «Золото Умальты» — его самая личная картина.

«Потому что этот фильм — попытка понять человеческую природу, разобраться в ней. И также мне важна тема фильма — строит ли человек свою судьбу сам или всё предрешено. Свободен ли человек в своей воле или жизнь человеческая фатальна? Этими вопросами я задаюсь всю свою жизнь», — объяснил Богатырёв.

Центральные роли исполнили Артём Ткаченко, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Софья Эрнст, Алексей Шевченков. Одного из второстепенных героев сыграл сам Богатырёв.

«Домовой»

Сироты Варя и Арсений после смерти бабушки обретают новую семью. Переезжая в роскошный коттедж приёмных родителей, они забирают из дома бабушки угли и зажигают их на новом месте. Вместе с ними они приводят туда опасного духа, обитавшего в старом доме. С этого момента вокруг семи начинают разворачиваться зловещие события.

Фильм представляет собой так называемый фолк-хоррор, вдохновлённый славянским фольклором.

«Славянский фольклор содержит в себе простые, но интересные и немаловажные смыслы. Мы впервые покажем на большом экране Домового таким, каким он предстаёт в северных русских сказаниях. Уверены, что зрителю будет интересно познакомиться с этим сакральным персонажем с совершенно иной стороны, нежели всё, что было до этого», — говорит сценарист и продюсер картины Иван Елисеев.

«Хитмен. Последнее дело» (Knox Goes Away)

Картина «Хитмен. Последнее дело» вернула в режиссёрское кресло известного актёра Майкла Китона. Ранее он выступил постановщиком криминальной драмы 2008 года «Весёлый господин».

В новой ленте собрался звёздный актёрский состав: роли исполнили Аль Пачино, Джеймс Марсден, Марша Гей Харден и другие. Главного героя — стареющего киллера Нокса — сыграл сам Китон.

Нокс страдает от быстро прогрессирующей деменции и пытается поскорее привести в порядок все личные и рабочие дела. Именно в этот момент его сын попадает в неприятности. Борясь с болезнью и порой уже не понимая до конца, кто перед ним, герой пытается спасти отпрыска.

«Она (картина. — RT) захватывающая и созерцательная, трагическая и язвительно забавная одновременно. Фильм несколько раз меняет тональность и делает несколько сюжетных поворотов, для чего (от создателей. — RT) потребовалась тщательная подготовка: нужно было сохранить непредсказуемость и оставить при этом тонкие намёки, доставляющие удовольствие при повторном просмотре», — пишет о фильме Джим Хемфилл в рецензии для IndieWire.

Фантастический триллер Бертрана Бонелло был представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в сентябре 2023-го, после чего показан на смотрах в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме, Мумбаи и многих других городах мира.

Действие разворачивается в 2044 году. Люди получили возможность «стирать» ненужные эмоции. Главная героиня Габриель (Леа Сейду) в своих разных воплощениях постоянно влюблялась в Луи (Джордж Маккэй). Это происходило и в Париже во времена La Belle Époque, и в Лос-Анджелесе в XXI веке. Однако всякий раз случалось что-то плохое. В своей очередной жизни Габриель решается на очистку ДНК от травм и привязанностей прошлого. В настоящем она снова встречает Луи. Герои влюбляются, однако Габриель не может отделаться от пугающего предчувствия.

Как пишет автор The Daily Beast Ник Шагер, новая работа Бонелло, вдохновлённая рассказом Генри Джеймса 1903 года «Чудовище в джунглях», — это «совершенно самобытная научно-фантастическая сага, и хотя череда повторяющихся образов, разговоров и сцен, а также динамика (сюжета. — RT) периодически оказывают чуть ли не утомляющий эффект, из всего этого выстраивается любопытное размышление на тему влечения, чаяний и того, что составляет нашу суть, — того, без чего мы ощущаем себя потерянными».

© Кадр из фильма «Предчувствие»

«Белое пластиковое небо» (Müanyag égbolt)

Ещё один фантастический проект представляют кинематографисты из Венгрии и Словакии. На этот раз зрители перенесутся в 2123 год. На Земле больше нет ни животных, ни растений, а люди вынуждены находиться под куполом. Они могут жить лишь до 50 лет, после чего становятся донорами для особого вида деревьев. Ещё молодая Нора решает стать добровольцем, однако её супруг Стефан против желания женщины. Он намерен всеми силами спасти возлюбленную от преждевременной смерти.

По словам одного из режиссёров и сценаристов картины Тибора Баноцки, авторов картины интересовала прежде всего её философская сторона.

«У нас (в фильме. — RT) нет наводящих ужас машин для убийств — само превращение (человека. — RT) в дерево поднимает более возвышенные и философские вопросы, чем просто борьба за выживание или спасение мира», — сказал кинематографист в интервью порталу The Geek.

«Белое пластиковое небо» представляет собой полнометражную анимационную картину, предназначенную для аудитории старше 18 лет. Сценарий был разработан при участии геологов, ботаников и метеорологов — это придало фантастической истории прочную научную основу.