Золотые руки библиотекаря и трагедия домохозяек: в прокат выходят фильмы «Сказки Гофмана» и «Материнский инстинкт»

В четверг, 28 марта, в широкий прокат выходят такие российские картины, как «Сказки Гофмана» (о простой девушке, которая работает библиотекарем и из-за красоты своих рук неожиданно попадает в мир кино и рекламы) и «Ненормальный» (о мальчике, борющемся с врождённым заболеванием). Среди зарубежных премьер — триллер в стилистике 1960-х «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн.

«Сказки Гофмана»

Ещё до выхода в широкий прокат у драмеди Тины Баркалая «Сказки Гофмана» была насыщенная фестивальная жизнь: фильм открыл смотр короткометражного кино «Короче», вошёл в программу фестиваля кинодебютов «Дух огня» и был показан на Индийском международном кинофестивале.

Действие разворачивается в конце 1990-х — начале 2000-х. В центре сюжета — москвичка Надя, вынужденная содержать не только себя, но и супруга Виталика, который женился на ней ради квартиры и прописки. Девушка днём работает в библиотеке, а вечером — гардеробщицей в театре. Именно там она знакомится с Гариком, работающим в кино. Он предлагает Наде сняться в рекламе, где будут задействованы только её красивые руки.

Главную роль исполнила звезда «Стиляг» и «Последнего богатыря» Екатерина Вилкова. Также в фильме снялись Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов и другие.

По словам продюсера Екатерины Филипповой, новая картина — это своего рода современная сказка «о том, что всё в твоих руках. Иногда даже в самом прямом смысле этого слова».

«И том, что принц не решит все твои проблемы, потому что сам порой погружён в ворох собственных. А вырваться из череды унылой рутины можно только собственными усилиями», — приводит слова Филипповой «Российская газета».

«Ненормальный»

«Ненормальный» — дебютная режиссёрская работа актёра Ильи Маланина, снимавшегося в таких популярных проектах, как «Иные» и «Сердце пармы». Работа над новой картиной шла в том числе в Шанхае. «Ненормальный» стал первым зарубежным фильмом, снятым в КНР после пандемии.

По сюжету 8-летний Коля страдает от врождённого заболевания. Его мама уже не надеется на выздоровление сына, однако в их жизни появляется автор уникальной системы гимнастики, уверенный, что сможет вылечить мальчика. Когда выясняется, что у ребёнка есть музыкальный талант, Коля задаётся целью принять участие в конкурсе в Китае. Обучение игре на фортепиано становится одним из важных элементов терапии.

В интервью «Газете.Ru» постановщик рассказал, что, несмотря на заболевание героя, тема инклюзии в картине не главная. Маланин подчеркнул, что авторы картины не спекулируют на болезни, хотя и на примере Коли рассказывают о человеке, который в том числе сумел справиться с некоторыми проблемами со здоровьем.

«Материнский инстинкт» (Mothers' Instinct)

Главные роли в драматическом триллере «Материнский инстинкт» исполнили Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Джессика Честейн («Марсианин»), а режиссёром выступил Бенуа Деломм. Ранее он в качестве оператора работал над картинами «Мальчик в полосатой пижаме» и «Самый пьяный округ в мире», а «Материнский инстинкт» стал его режиссёрским дебютом.

В основу фильма лёг роман Барбары Абель «За ненавистью». В центре сюжета — типичные американские домохозяйки из 1960-х Элис и Селин. Кажется, что у них всё идеально: подруги живут в загородных домах с красивыми лужайками, обе в счастливом браке с успешными мужчинами, воспитывают сыновей одного возраста и даже не заикаются о том, чтобы заняться карьерой. Однажды один из мальчиков погибает. После этого дружба героинь рушится, а ей на смену приходит паранойя.

Как пишет автор The Straits Times Джон Лю, Бенуа Деломму в своей картине удалось найти золотую середину между искусственностью и реализмом. Игра актёров убедительна, а освещение чётко передаёт, что в кадре — идеализированная американская версия пригорода. Однако, по мнению кинокритика, лента получилась довольно поверхностной и недостаточно захватывающей для триллера.