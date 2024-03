От продюсеров «Барби»: что известно о работе над фильмом по игре The Sims

В США снимут фильм, в основу которого ляжет симулятор реальной жизни The Sims — одной из самых продаваемых компьютерных игр в истории. Над проектом работает Кейт Херрон, чья фильмография включает такие сериалы, как «Одни из нас» и «Локи». Среди продюсеров — Марго Робби и другие кинематографисты, занимавшиеся созданием фильма «Барби».

В США снимут фильм, основанный на популярной серии компьютерных игр The Sims. По данным The Hollywood Reporter, производством проекта займётся Кейт Херрон, работавшая в качестве режиссёра над такими сериалами, как «Одни из нас», «Сексуальное просвещение» и «Локи». Она же напишет сценарий вместе с Брайони Редман, чья фильмография включает сериал «Доктор Кто».

Продюсировать проект будет LuckyChap Entertainment, основанная Марго Робби, Джози Макнамарой, Томом Экерли и Софией Керр. Команда работала над фильмом 2023-го «Барби», который по итогам года стал самым кассовым в мировом прокате со сборами $1,445 млрд, получил восемь номинаций на «Оскар» и удостоился статуэтки за лучшую песню — What Was I Made For? — в исполнении Билли Айлиш. Также в производстве участвуют Vertigo Entertainment («Отступники», «Оно», «Доктор Сон») и выпускающая The Sims компания Electronic Arts. Кто исполнит роли и о чём будет фильм, пока неизвестно.

Как отмечает The Hollywood Reporter, The Sims отчасти напоминает «Барби». В игре нет чёткого повествования, а персонажи живут своей жизнью, хотя и контролируются игроками. Барби же представляет собой игрушку, для использования которой также не нужны сценарии — за сюжет отвечают сами игроки.

The Sims являет собой симулятор реальной жизни, в котором игроки строят дома, создают персонажей, выбирая их внешность, личностные качества, навыки и отношения, и выполняют различные повседневные задачи, такие как приготовление ужина и уборка дома. Герои могут развлекаться, заниматься карьерой или заводить семью. Помимо созданных пользователями персонажей, в игре присутствуют и постоянные герои, например члены семей Гот и Ландграаб. У всех них есть цели и желания — добиваясь своего, они становятся счастливыми.

Релиз первой игры серии состоялся в 2000 году. С тех пор вышло три продолжения, в каждом из которых появлялись новые игровые возможности и улучшались технические характеристики игры, а также множество дополнений, таких как «Каникулы», «Школьная жизнь», «Шоу-бизнес», «Магия». Их продолжают выпускать по сей день, а в 2022-м анонсировали The Sims 5. Производители обещают, что в новой версии изменится образ мышления и поведения персонажей, а также появится ещё больше способов игры, инструментов для поощрения творчества и возможностей создавать интересные сюжеты. Кроме того, в игру можно будет играть как в одиночку, так и с кем-то.

За прошедшие годы было распространено более 200 млн копий The Sims. Игра признана одной из самых продаваемых в истории. Проект увлёк не только детей, но и взрослую, преимущественно женскую аудиторию. В 2016-м The Sims включили во Всемирный зал славы видеоигр.

Данная экранизация — не первая попытка кинематографистов перенести на большой экран популярную игру. В 2007 году подобный проект был анонсирован компанией 20th Century Fox. Планировалось, что сценарий напишет Брайан Линч, приложивший руку к созданию таких мультфильмов, как «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». Проект так и не был реализован.

В 2020-м в США состоялась премьера реалити-шоу, основанного на The Sims. Перед участниками ставилась конкретная цель, которой они должны были достичь в игре. Это могла быть, например, организация модного показа или создание транспорта. Параллельно участникам необходимо было придумывать истории в рамках игры. Всего вышел один сезон шоу, включающий четыре серии. Победитель получил приз — $100 тыс.

Тем временем в России идёт работа над аналогом видеоигры SimCity, являющейся предшественницей The Sims. По данным «Известий», проект станет градостроительным симулятором: игроки будут развивать собственный мегаполис и следить за благосостоянием его жителей.

«Игрокам предстоит строить школы и вузы, поскольку уровень образования граждан оказывает влияние на то, насколько успешно управляется сам город. Чем выше уровень знаний виртуального населения, тем успешнее будет мегаполис», — рассказал лидер проекта Никита Кудрявцев.

Российская игра направлена на поддержку семейных ценностей. В ней будет поощряться появление традиционных семей и запрещено создание представителей ЛГБТ-сообществ*. Выход демоверсии запланирован на лето 2024-го.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.