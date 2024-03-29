Роман по мотивам сериала и славянские мифы: в марте вышли книги «Тоннель», «Цикады» и «Кинетический интеллект»

В числе книжных новинок марта — роман-катастрофа «Тоннель» Яны Вагнер о людях, застрявших под Москвой-рекой, книга «Цикады» Аси Володиной, основанная на сценарии одноимённого отечественного сериала, «Славянские мифы для детей» Александры Барковой и Надежды Мирошиной, а также книга «Кинетический интеллект» эксперта по невербальной коммуникации Михаила Дементьева и «Пробуждение внутреннего героя» Кэрол Пирсон, которая создала архетипическую систему изучения самого себя.

«Пробуждение внутреннего героя. 12 архетипов, которые помогут понять свою личность и найти путь», Кэрол Пирсон (МИФ)







Кэрол Пирсон известна созданием особого подхода к изучению самого себя — архетипической системы, широко используемой во многих профессиональных сферах, в частности в психологии, маркетинге и образовании.

Как отмечает сама Пирсон, книга будет полезна на любом жизненном этапе, поможет осознать собственную значимость и потенциальный героизм. Это не просто руководство на тему самоанализа: это теория и практика, с помощью которых читатель сможет узнать свой жизненный миф, понять, как влияют на него прожитые годы и культурное развитие.

Помимо прочего, в книге есть диагностический тест «Индекс Мифа Героя» и упражнения, которые помогут укрепить знания и осознать собственное «Я».

«В повседневных делах самый важный вопрос для Мудреца — «В чём истина?». Он искатель, который пытается разглядеть её за внешними проявлениями. Врачи, психологи, все настоящие целители нуждаются в советах внутреннего или внешнего Мудреца, чтобы диагноз и лечение соответствовали проблеме пациента. Консультанты и менеджеры действуют как Мудрецы, когда определяют первопричины затруднений в компании или выявляют подлинные возможности и сильные стороны организации. Учёные — классические Мудрецы в том смысле, что вся их жизнь посвящена поиску знаний. Пожалуй, наибольшее освобождение нам даёт «момент истины», когда наша жизнь предстаёт перед нами без прикрас, во всех деталях, сомнения развеиваются, и мы отчётливо видим, что должны сделать. Например, алкоголик «достигает дна» и осознаёт, что для выздоровления ему требуется помощь. Или высокомерный человек понимает, что именно его эгоцентризм не позволяет ему получить любовь и близость. Часто в моменты озарения мы убеждаемся в своей самовлюблённости и в том, насколько сильно она ограничивает жизнь и свободу. Мудрец помогает нам отпустить сомнения, свойственные Эго, и принять глубокое, истинное знание. Встреча с этими важными истинами облагораживает и наделяет смирением».

«Пробуждение внутреннего героя. 12 архетипов, которые помогут понять свою личность и найти путь», Кэрол Пирсон

© МИФ

«Увидимся в августе»

В новой серии «Neoсlassic проза» выходит не изданный ранее роман известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, опубликованный его сыновьями против воли самого автора.

Произведение «Увидимся в августе» Маркес писал в конце своей жизни. Из-за болезни колумбийский прозаик не мог всецело посвящать себя творчеству и счёл роман не готовым к публикации. Спустя время сыновья Маркеса — Гонсало и Родриго Гарсиа Барча — решили всё-таки издать книгу.

«Нет ничего, что помешало бы читателю насладиться любимыми чертами прозы Габо: неудержимой фантазией, поэтичностью языка, увлекательностью повествования, глубоким пониманием человеческой природы и сочувствием к переживаниям и злоключениям человека — особенно в любви», — цитирует братьев Барча пресс-служба АСТ.

Сам автор был против публикации этой книги и отмечал, что она «никуда не годится».

Действие в романе разворачивается на протяжении нескольких лет на небольшом острове в Карибском море, где соседствуют нищета местных жителей и роскошь прибрежных отелей для туристов.

Главная героиня — Анна Магдалена Бах, 46-летняя брюнетка из Португалии. Она давно замужем и счастлива в браке, но однажды её жизнь меняется.

Каждый год 16 августа женщина переправляется на пароме на остров, где на втором этаже захудалого отеля снимает номер с видом на лагуну. Днём она поднимается на холм, чтобы провести время у могилы матери и возложить на неё букет белых гладиолусов, а утром возвращается домой. В одну из таких поездок героиня спустилась вечером в бар, чтобы расслабиться под звуки болеро и сальсы, и познакомилась с таинственным незнакомцем. Общение закончилось жаркой ночью. С тех пор мир Анны и сама она изменились, и теперь каждый год ночь на 17 августа она стремится провести со случайным любовником.

«Анна Магдалена Бах нашла своего следующего августовского мужчину ещё на пароме.

Собирался дождь, море было неспокойное, как в октябре, и на палубе оставаться не хотелось. Как только паром отвалил от причала, заиграл карибский оркестр, какие-то немцы, туристы, пустились в пляс и плясали до самого острова. Она укрылась в пустой — было всего одиннадцать утра — столовой — и попыталась сосредоточиться на «Марсианских хрониках» Рэя Брэдбери. У неё почти получилось, как вдруг раздался крик:

— Что за счастливый день!

Доктор Акилес Коронадо, знаменитый адвокат, школьный друг Анны Магдалены и крёстный её дочери, шёл к ней по проходу, раскинув руки и переваливаясь, словно престарелая горилла. Он сгрёб её в объятия, поднял в воздух и чуть не задушил поцелуями. Его несколько театральное радушие незаслуженно отваживало от него людей, но она знала, что радуется он искренне, а потому ответила с той же радостью и усадила рядом с собой».

«Увидимся в августе», Габриэль Гарсиа Маркес

© АСТ

«Тоннель», Яна Вагнер (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»)

Российская писательница Яна Вагнер, известная по антиутопиям «Вонгозеро» и «Живые люди», а также детективу «Кто не спрятался: история одной компании», написала роман-катастрофу, который заставит жителей мегаполисов испытать страх.

Сюжет герметичного триллера разворачивается в подземном тоннеле, где застряли несколько сотен человек. Выезды с обеих сторон перекрыты, а наверху — Москва-река. Причина остановки движения неизвестна. Постепенно напряжение растёт, люди впадают в панику, им начинает казаться, что снаружи нет ничего, а жизнь осталась только в пределах замкнутого пространства. Каждому нужен свежий воздух и ощущение свободы, но ни того ни другого у них нет.

Вопреки ужасу и желанию сдаться, герои стремятся жить и делают всё возможное для этого. Они создают внутри тоннеля свой микромир и существуют в нём до тех пор, пока на всех хватает кислорода.

Взяв в руки книгу, читатель погрузится в панический ужас всей ситуации, в которой оказались персонажи. Как сообщает пресс-служба издательства, в романе Вагнер нет абсолютно приятных и отвратительных героев — с каждой страницей мнение о том или ином человеке может измениться. Писательница исследует человеческую натуру, предрассудки, страхи и комплексы людей.

Права на экранизацию «Тоннеля» уже проданы. Это не первый раз, когда творчество Вагнер адаптируется для экрана. По мотивам её книги «Вонгозеро» был снят популярный сериал «Эпидемия». Права на произведения «Живые люди» и «Кто не спрятался: история одной компании» также проданы. Кроме того, книга будет представлена на ярмарке non/fiction в Москве в начале апреля.

«Тоннель», Яна Вагнер

© АСТ

«Цикады», Ася Володина (АСТ)

Ещё одна новинка, которую любители книг смогут увидеть на ярмарке, — роман «Цикады», основанный на сценарии одноимённого сериала Евгения Стычкина. Написала его филолог и прозаик Ася Володина, автор «Протагониста» и «Части картины».

В центре сюжета — школьники, собравшиеся на вечеринке по случаю последнего звонка. Веселье и танцы заканчиваются убийством. Теперь следователю Толбоеву вместе с директором школы, старшеклассниками и их родителями предстоит разобраться в ситуации, выяснить, что стало причиной трагедии, и найти виновного. В процессе расследования и допросов Толбоев понимает, что родители совсем не знают своих детей, директор и учителя далеки от жизни школьников, а сами ученики бывают не только скрытными, но и чрезмерно жестокими.

По словам Аси Володиной, в сценарии сериала, который лёг в основу книги, её привлекли затронутые темы, а написание произведения по уже готовому проекту стало ей интересно. Литератор отметила, что её произведение отличается от многосерийной ленты.

«В «Цикадах» я увидела близкие мне темы, которые я уже затрагивала в своих романах: разобщённость, дискоммуникация, затравленность внешними обстоятельствами, которая приводит к затравленности внутренней. Мне было важно понять, почему всё пришло к той точке, к которой пришло. И, кажется, по ходу работы я смогла отыскать ответ. Теперь очередь за читателем», — приводит слова писательницы «Кинопоиск».

«Цикады», Ася Володина

© АСТ

«Славянские мифы для детей», Александра Баркова и Надежда Мирошина (МИФ)

В красиво оформленной и проиллюстрированной книге эксперт в мифологии Александра Баркова и журналист Надежда Мирошина простым языком рассказывают историю славян.

В названии указано, что книга для детей, но она будет интересна и взрослым. Вначале читатели смогут получить общую информацию о том, кто такие славяне, каким они видели мир, когда впервые были упомянуты славяне, откуда взялось слово «русские» и многое другое.

Далее по главам речь идёт о богах славян, в частности о Громовержце, Даждьбоге, Стрибоге и других. Кроме того, авторы книги рассказывают, чего боялись предки, где находится Море-окиян, что такое Лукоморье, почему славянский народ поклонялся земле-матушке и хлебу-батюшке и множество других интересных фактов.

«У славян тоже был такой опасный бог — владыка подводного царства, водной стихии. Подлинное его имя неизвестно, но некоторые учёные полагают, что звали его Ящер. И скорее всего, представляли его люди в образе змея. Каждый вечер это чудовище проглатывало солнце и каждое утро выпускало его — такие истории живут в мифологии многих народов. Где-то чудовище побеждал воинственный бог или великий герой, но славянский Ящер, судя по всему, выпускал солнце добровольно. Увы, этим его положительные качества исчерпываются. Владыка водного мира — бог грозный и опасный, и, если не задабривать его жертвами, последствия будут катастрофическими. Особенной популярностью Ящер пользовался на Русском Севере. Новгородцы считали, что чудовище это живёт в Волхове. А новгородский гусляр Садко, согласно былинам, даже пытался добыть его несметные богатства. Сохранился красочный рассказ о борьбе с водным монстром, записанный неизвестным книжником в XVII веке. Речь там идёт, правда, не о боге, а о злом колдуне, который превратился в зверя и перекрыл Волхов; тех, кто отказывался ему поклоняться, он либо съедал, либо топил. Но чудовище победили».

«Славянские мифы для детей», Александра Баркова и Надежда Мирошина

© МИФ

«Кинетический интеллект», Михаил Дементьев (АСТ)

Эксперт по невербальной коммуникации и профайлер Михаил Дементьев написал книгу, которая поможет читателям научиться понимать окружающих по языку тела и управлять своим телом.

Во введении автор рассказывает, как он начал заниматься языком тела и как правильно изучать его руководство. Далее на страницах для читателей собрана теоретическая информация о невербальном общении, примеры из опыта Дементьева, а также практические упражнения. Эксперт постепенно вводит в тему, начиная от самого понятия «кинетический интеллект» и того, в каких сферах он используется, до анализа поведения окружающих и тренировки насмотренности.

Изучив все главы, обладатель книги сможет лучше понять принцип работы мозга и тела, узнает, как производить нужное первое впечатление, чувствовать себя всегда комфортно и не зажиматься.

«В жизни часто так бывает, что человек ещё не сражался, а уже телом показывает, что проиграл, и становится лёгкой добычей для другого, который, может, и не настолько крут, не настолько профессионален, не настолько достоин, но от него «пахнет» победой, он и получает нужный ресурс — хороший контракт, повышение в должности, внимание зрителей… А про проигравшего никто и не вспомнит. Любые предметы обихода, мебель, квартиры, автомобили также или зажимают ваше тело, или помогают ему быть в расслабленном ресурсном состоянии. Вспомните, например, машину гольф-класса и представительский седан, табурет и шикарное кресло-реклайнер с массажем — где вы чувствуете себя лучше и насколько это связано с тем, какой объём может (и хочет!) занять ваше тело? Объём в пространстве — это история про позволение себе быть, проявляться, занимать место. Это всегда связано с внутренним ощущением достоинства и права быть. Поэтому, если вы руководствуетесь побуждением «как бы никому не помешать, не фонить, не отсвечивать и занять минимум места», попробуйте поискать корни этой установки в своём детстве, где вы могли слышать от взрослых: «Ты что тут, пуп земли? Забыл своё место?» или «А что ты хотела, чтобы тебе ещё и удобно было?!». Правы ли были те, кто ограничивал ваш объём? Или это теперь ваше право — выбирать?»