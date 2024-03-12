Комедия с Николасом Кейджем и драма с Янковской: выходят фильмы «Фрау», «Герой наших снов» и «Позывной «Пассажир»

В четверг, 14 марта, на экраны российских кинотеатров выходят такие ленты отечественного производства, как «Позывной «Пассажир» о событиях в Донбассе и «Фрау» о чудаковатом молодом человеке и его возлюбленной балерине. Также зрители смогут посмотреть фантастическую комедию с Николасом Кейджем «Герой наших снов» о профессоре, который внезапно начинает сниться всем подряд, и французский триллер «Бал сумасшедших», основанный на реальной истории.





«Герой наших снов» (Dream Scenario)

В основу картины норвежского постановщика Кристоффера Боргли, также написавшего сценарий к ленте, легли труды Карла Юнга.

Сюжет вращается вокруг обычного профессора Пола Мэтьюса, жизнь которого однажды переворачивается вверх дном: он начинает сниться другим людям и становится известным на весь мир. Теперь он — частый герой телевизионных шоу, репортажей газет, постоянно окружённый вниманием поклонников и папарацци. Вскоре ночные грёзы с профессором сменяются кошмарами. Тогда Мэтьюс решает доказать всем, что он не тот, кто снится людям.

«Немалую часть нашей жизни мы спим и видим сны; но и часы бодрствования мы также проводим в основном погрузившись в свои мысли. Мне кажется мы не столько, собственно, участвуем в том, что происходит вокруг нас в реальном мире, сколько думаем о своём прошлом или воображаемом будущем. — рассказал постановщик в интервью порталу Roger Ebert. — В качестве материала для анализа я использовал свои сны и хотел, чтобы они воспринимались так, как это происходит во снах, а не так, как они воспринимаются рациональным, бодрствующим сознанием. Это означало, что во снах ставки, так сказать, должны быть реальными».

Главную роль исполнил Николас Кейдж. Актёр внёс вклад в образ героя, например, именно благодаря его видению профессор стал лысым. За роль артист был номинирован на премию «Золотой глобус».

Премьера ленты состоялась в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто. Критики тепло приняли картину. Её рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 92%, а оценка аудитории на IMDb — 7/10.

«Фрау»

Премьера драматической комедии состоялась на фестивале актуального кино «Маяк» в октябре 2023 года. Лента принесла победу исполнительнице главной роли Лизе Янковской, которая ради убедительной игры брала уроки хореографии. Кроме того, картина удостоилась награды смотра за лучший сценарий.

«Мы сняли сказку, смешную и печальную», — приводятся слова режиссёра фильма Любови Мульменко на сайте mayakfesival.ru

В центре сюжета — странноватый парень Ваня (Вадим Королёв), работающий в магазине «Охотник и рыболов». Он живёт в старенькой бабушкиной квартире, слушает радио-спектакли о рыцарях, а женщин называет «фрау». Однажды герой встречает балерину Кристину, влюбляется в неё и в свойственной себе манере начинает добиваться внимания девушки.

Это вторая режиссёрская работа постановщицы, ранее снявшей драму «Дунай». Как сценарист Мульменко работала над проектами «Про любовь. Только для взрослых», «Купе номер 6», «Разжимая кулаки» и другими.

Съёмки фильма проходили в Перми, в частности на сцене театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

«Позывной «Пассажир»

Режиссёр Илья Казанков («Гадалка», «Доктор Рихтер», «Синичка») снял картину по роману Александра Проханова «Убийство городов». Действие разворачивается в 2015 году. Популярный писатель Николай Рябинин ведёт праздный беззаботный образ жизни. Однажды он узнаёт, что брат, с которым он в ссоре, пропал без вести в Донбассе. Неохотно, по просьбе родителей, Николай отправляется на поиски родственника, но эта поездка навсегда меняет его взгляды на жизнь.

«Мы ставили себе задачей, чтобы даже если те люди, которые по-другому мыслят, задумались, почему, как и за что встал народ в Донбассе в 2014 году»,— приводит ТАСС слова постановщика.

Главную роль исполнил Антон Шагин. Также в проекте задействованы Сергей Горобченко, Виталий Кищенко, Надежда Маркина, Алексей Шевченков, Сослан Фидаров и другие.

Шагин отметил важность картины для увековечения в памяти будущих поколений событий, происходивших на востоке Украины.

«Этот фильм посвящается первым ополченцам и нашим героям, — цитирует актёра ТАСС. — Если мы не будем озвучивать, не будем снимать фильмы про это, ставить спектакли и писать книги, это не останется в памяти людей и не зафиксируется поколениям».

«Бал сумасшедших» (Captives)

Действие картины, основанной на реальных событиях, разворачивается в 1894 году. Фанни добровольно ложится в психиатрическую больницу, чтобы найти и вызволить мать, которая оказалась там 29 лет назад. Узнав о реальных мотивах девушки, надзирательница обещает выпустить её при условии, что та поможет с подготовкой ежегодного бала-маскарада, который проводится для парижского бомонда. Фанни рискует не только не отыскать родственницу, но и сама стать пленницей больницы.

Режиссёром драматического триллера выступил Арно де Пальер, ранее работавший над лентами «Благородный грабитель» и «Великие писатели».

В интервью для портала Click Cinema постановщик отметил, что реализм и материализм стали основой работы над проектом. Он ставил себе цель достоверно воссоздать атмосферу больницы Сальпетриер тех лет и намеревался снять картину в стенах лечебницы, однако задача оказалась труднореализуемой из-за пандемии COVID-19. В итоге фильм снимали в разных исторических локациях Парижа. По словам режиссёра, с помощью цветовых решений он стремился придать истории оттенок современности.