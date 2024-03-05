От женской эмансипации до апокалипсиса: в прокат выходят фильмы «Онегин», «Алые паруса» и «Адам и Ева»

В четверг, 7 марта, на экраны российских кинотеатров выходят драма «Онегин» режиссёра Сарика Андреасяна по роману А.С. Пушкина, фантастическая комедия «Адам и Ева», в которой герои Полины Максимовой и Дмитрия Чеботарёва остаются одни во всём городе, и «Любовь со второго взгляда» о кризисе в семейных отношениях. Кроме того, зрители смогут увидеть историческую драму итальянского режиссёра Пьетро Марчелло «Алые паруса», снятую по одноимённой повести Александра Грина. А 9 марта в кинотеатрах стартует документальный фильм «Роман Костомаров: Рождённый дважды» о сложной реабилитации олимпийского чемпиона после тяжёлой болезни.

«Онегин»

Над новой киноинтерпретацией романа в стихах Александра Пушкина трудился Сарик Андреасян. Сценарий к ленте написал Алексей Гравицкий, работавший с постановщиком над проектами «Непрощённый», «Чикатило», «Жизнь по вызову» и другими.

Утомлённый светской жизнью денди Евгений Онегин едет навестить больного дядю в деревню. По прибытии он узнаёт, что родственник умер. На правах единственного наследника герой остаётся в имении, где старается жить обособленно и не общаться с соседями, среди которых слывёт чудаком. Вскоре в деревню приезжает Ленский, с ним у Онегина завязываются приятельские отношения. Новый друг знакомит Евгения с сёстрами Лариными — Татьяной и Ольгой.

Авторы фильма придерживались оригинального повествования. Съёмки велись в частично отреставрированном особняке барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Вместе с тем в Елагином дворце были воссозданы конюшня и кузница, соответствующие XIX веку. Кроме того, для фильма было написано порядка 150 картин, создано 2000 аутентичных лампочек, имитирующих пламя свечи, а для героев сшито более 400 костюмов, около 120 пар обуви, 30 дизайнерских головных уборов, порядка 200 украшений и палантинов, отвечающих стандартам эпохи литературного произведения.

«Мы изначально решили, что наша экранизация — дань уважения великому наследию. Нам показалось, что мы не имеем права уводить Онегина из классической формы в современную интерпретацию. Это моё режиссёрское решение и наше продюсерское желание быть большим, масштабным классическим фильмом. Я делаю это кино не как сиюминутное развлечение, а как полотно, которое останется на десятки лет. Вся наша команда настроена исключительно на такой результат», — рассказал Андреасян «Кинопоиску».

Центральные роли в ленте исполнили Виктор Добронравов, Лиза Моряк, Денис Прытков и Татьяна Сабинова.

Как рассказал Прытков TV Mag, самым запоминающимся моментом в ходе съёмок для него стала сцена дуэли.

«Мне кажется, было не так много дублей, но мне врезалось в память пустое большое поле в белом снегу, морозный ветер и тишина лесов. Слишком для меня символично — последняя смена и смертельная сцена», — отметил актёр.

«Адам и Ева»

В центре сюжета фантастической комедийной ленты — актриса, икона стиля Марина и научный сотрудник Виктор, которые из-за апокалипсиса остались совершенно одни в большом городе. Отношения между ними изначально не заладились, но герои вынуждены оставаться вместе. Виктор узнаёт, что другие выжившие есть в Екатеринбурге. Вместе с Мариной они отправляются в уральскую столицу и по пути попадают в разнообразные приключения.

В проекте режиссёра Ильи Фарфеля («Яйцо Фаберже», «Отчаянные дольщики»), снятого по сценарию Сергея Калужанова («Мажор», «Пищеблок»), Полина Максимова и Дмитрий Чеботарёв исполняют роли современных библейских персонажей.

По словам Максимовой, после просмотра зрители получат «ощущение весенней влюблённой невесомости». Одним из испытаний, как рассказала TV Mag актриса, стал поиск безлюдных улиц и график съёмок.

«Съёмки были тяжёлые — нам нужны были пустые города. А когда меньше всего людей на улицах? Ну, где-то в 4-5 утра. Поэтому, в основном, мы снимали в это время. На площадку я приезжала, разумеется, ещё раньше — час на грим-костюм и ещё время на репетицию. В 2:30-3 ночи я была уже в вагончике на съёмочной площадке. Вставала ещё раньше, в 1:30 — ещё же доехать надо. Это у нас такие дневные смены были! Иногда они были вперемежку с ночными. Когда смена длится с 17 часов и до 7 утра. Сложно так скакать в часах», — отметила она.

«Алые паруса» (L'envol)

Историческую драму производства Франции, Германии и Италии по одноимённому роману Александра Грина снял Пьетро Марчелло, ранее экранизировавший произведение Джека Лондона «Мартин Иден». Это первая картина итальянского постановщика на французском языке. За свою работу Марчелло был удостоен награды Фестиваля европейского кино в Севилье.

Как поведал кинематографист Filmkrant, при создании ленты он вдохновлялся мюзиклами Жака Деми «Шербурские зонтики» и «Ослиная шкура», в которых оперетта представлена как форма кино. Автор портала Хьюго Эммерцель назвал картину захватывающим гибридом архивного кино, сказки и мюзикла. По его словам, фильм — не точная экранизация, а современная басня о взрослении и эмансипации героини.

В актёрский ансамбль вошли Жюльет Жуан, Луи Гаррель, Рафаэль Тьери и Ноэми Львовски.

В центре сюжета — Джульетта, мечтающая увидеть большой мир и встретить прекрасного принца, который увезёт её далеко на алых парусах. Однажды летним утром судьба сталкивает её с лётчиком Жаном.

Действие фильма разворачивается между 1919 и 1939 годами.

«Любовь со второго взгляда»

Кризис настиг брак Олеси и Данилы: несбывшиеся ожидания, взаимные укоры, расхождения в понимании назначения семьи и другие разногласия стали частью жизни пары. Чтобы скрасить напряжённые будни, герои заводят фейковые аккаунты в соцсетях. Среди многих пользователей они привлекают друг друга под чужими именами и открываются с новой стороны. Отношения героев, влюблённых в виртуальном мире, с каждым днём рушатся в реальном.

Главные роли исполнили Ксения Теплова и Александр Соколовский, а их онлайн-версии сыграли Регина Тодоренко и Милош Бикович. Режиссёром комедийной мелодрамы совместного производства России и Казахстана выступил Олжас Нурбай («Мошенники», «Саке»).

«Это проект о важных семейных ценностях, уверен, каждый зритель найдёт себя в этом фильме. Мы затронули тему, которая беспокоит каждого из нас, и постараемся донести важные вещи через призму динамичной романтической комедии», — приводит слова постановщика Yellow, Black and White.

«Роман Костомаров: Рождённый дважды»

В документальном проекте покажут героическую борьбу спортсмена и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, перенёсшего тяжёлую болезнь, в результате которой он потерял обе ноги и кисти рук.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной всё это произойдёт, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то», — приводит слова Костомарова пресс-служба «НМГ Кинопроката».

При поддержке семьи и близких уже через 11 месяцев спортсмен снова вышел на лёд с программой «Кармен» вместе с Татьяной Навкой — ранее с этим номером они завоевали золотую олимпийскую медаль.

В ленте покажут процесс реабилитации Костомарова.

Режиссёром выступил Михаил Щедринский, для него картина стала дебютной.

«Есть проекты, работая над которыми ты понимаешь, что ради них и пришёл в профессию. В этом фильме мне хотелось рассказать зрителям не просто историю болезни Романа Костомарова, — цитирует постановщика пресс-служба кинокомпании. — Прежде всего, это история выдающегося спортсмена, который никогда не сдаётся. Даже в самой отчаянной ситуации. История настоящего мужчины, который не жалеет себя, ставит себе запредельные цели и идёт к ним через боль и отчаяние. Этот фильм о женщинах, которые всё время были рядом с нашим героем — его мама и дочка. И, конечно, это история невероятной любви Романа и Оксаны. Очень надеюсь, что наш фильм вдохновит и даст зрителям надежду».