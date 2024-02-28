Метафора, гипербола или плеоназм: тест RT о сложных терминах в русском языке

Тест RT о сложных терминах в русском языке

Оксюморон, плеоназм, окказионализм, аллитерация, метонимия… — все эти художественные приёмы, звуковые средства выразительности и фигуры речи изучаются в школе, но со временем выветриваются из головы. Проверьте с тестом RT, сможете ли вы отличить синекдоху от метафоры, а литоту — от гиперболы.

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