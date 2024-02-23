Гражданская лирика: поэтический тест RT ко Дню защитника Отечества

Поэтический тест RT ко Дню защитника Отечества

Гражданская лирика — одна из важнейших тем русской поэзии. Родная земля, жизнь народа, трудности и испытания, с которыми сталкивается страна и живущие в ней люди, проблемы социального неравенства и многие другие темы во все времена волновали русских поэтов. Хорошо ли вы знаете стихи о Родине? Проверьте себя с тестом RT.

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