Гражданская лирика: поэтический тест RT ко Дню защитника Отечества
Поэтический тест RT ко Дню защитника Отечества
Гражданская лирика — одна из важнейших тем русской поэзии. Родная земля, жизнь народа, трудности и испытания, с которыми сталкивается страна и живущие в ней люди, проблемы социального неравенства и многие другие темы во все времена волновали русских поэтов. Хорошо ли вы знаете стихи о Родине? Проверьте себя с тестом RT.
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