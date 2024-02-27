Мир без эмоций и исповедь о любви: в прокат выходят фильмы «Аквариум», «Он+она» и «Май декабрь»

В четверг, 29 февраля, в российский прокат выходят картины «Май декабрь» с участием Джулианны Мур и Натали Портман и «Долгожданный рассвет» о мире шоу-бизнеса в Италии 1950-х. Кроме того, зрители смогут посмотреть такие отечественные ленты, как «Он+Она», где люди делятся сокровенным, и «Аквариум» Ильи Шагалова, где героям запрещено проявлять эмоции.

«Май декабрь» (May December)

Между 36-летней Грейси (Джулианна Мур) и семиклассником Джо (Чарльз Мелтон) возникает роман. Несмотря на скандал, спустя 20 лет они счастливы в браке с тремя детьми. Однажды в дом семьи наведывается актриса Элизабет (Натали Портман): она готовится к роли в фильме, сюжет которого вдохновлён жизнью пары. Чтобы погрузиться в образ Грейси и реалистично передать характер своей героини, Элизабет всё чаще проводит время с супружеской четой, а эти встречи обнажают всю подноготную семьи.

Режиссёром драматического триллера выступил Тодд Хейнс, ранее снявший проекты «Тёмные воды», «Кэрол» и другие.

Кинокритики положительно оценили ленту. Её рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes составляет 90%.

«Вопреки тому, что можно было бы предположить, исходя из фабулы, «Май декабрь» — вовсе не яркая, динамичная и даже не особо драматичная история, — пишет рецензент The Guardian Адриан Хортон. — В этом творении, в котором щепотки шуток постепенно сменяет печальный тон, есть что-то неуловимое и не поддающееся чёткой классификации, что, в зависимости от угла зрения, связано либо с уровнем мастерства, демонстрируемом в этой киноленте, либо же с её пустотой».

«Долгожданный рассвет» (Finalmente l'alba)

Режиссёром картины выступил лауреат спецпризов Венецианского кинофестиваля Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга», «Голодные сердца»).

«Это картина о мире шоу-бизнеса. Так что, разумеется, об амбициях и тщеславии. Поскольку эти персонажи родом из мира кино и сами снимают кино, то внутри этого фильма скрывается множество других. Это похоже на китайскую шкатулку», — рассказал постановщик в интервью Variety.

В центре сюжета исторической драмы — молодая римлянка Мимоза, которая в канун помолвки с нелюбимым мужчиной решает попытать счастья и отправляется на киностудию, чтобы пройти кастинг в массовку. Магнетическая атмосфера кино манит героиню, и она погружается в иллюзорный мир, где раскрывает себя с новой стороны.

Действие разворачивается в 1950-х в течение одной ночи. Съёмки проходили в итальянской столице и на вилле Квинтили к юго-востоку от Рима. Центральные роли исполнили Лили Джеймс, Джо Кири, Ребекка Антоначи, Уиллем Дефо.

Кинокритик Морин Ли Ленкер отмечает отличную игру актёров, особенно Джеймс.

«(Лили. — RT) Джеймс здесь — гвоздь программы. Она приносит на улицы Рима (голливудское. — RT) высокомерие и среднеатлантический акцент. Жозефина — вымышленный персонаж, сплав страстности и порывистости таких актрис, как Ава Гарднер и Элизабет Тейлор. Джеймс мастерски передаёт ту загадочную энергетику, которая сделала из этих женщин сирен большого экрана. В бальном платье и рыжем парике она превращается в женщину, чей напускной блеск с трудом скрывает таящееся внутри неё одиночество», — написала она в своей рецензии для Entertainment Weekly.

Лента претендовала на главную награду Венецианского фестиваля, где в 2023 году состоялась её премьера.

«Он+Она»

Этот фильм — исповедь людей, которые рассказывают о своих взаимоотношениях, делятся наболевшим и рассуждают о любви.

В актёрский ансамбль вошли Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Катерина Шпица, Сергей Бондарчук, Ольга Науменко, Яна Поплавская, Андрей Мерзликин, Иван Янковский и другие.

Режиссёром выступила Александра Франк. Для неё картина стала дебютом в полнометражном игровом кино. Она же написала сценарий вместе с Ларисой Бравицкой, с ней постановщица работала над документальным фильмом «Где проходит граница» и короткометражкой «Радость».

В новой ленте Франк объединяет художественный и документальный стили. Персонажи рассказывают о важных для них вещах в виде интервью.

«Вдохновением для создания картины «Он+Она» послужил мой авторский проект «КиноТест», который изначально задумывался как база презентационных видеоинтервью артистов. В результате были отсняты около 287 актёров разных возрастов и опыта, и с каждым из них, в разговоре, мы так или иначе касались темы любви, семьи, отношений между мужчиной и женщиной», — приводит слова Франк «Ленфильм».

«Аквариум»

Ещё один дебютный фильм представляет Илья Шагалов. Сценарий написал Дмитрий Константинов («Я остаюсь», «Оттепель»).

Действие драмы разворачивается в недалёком будущем, где царит идиллическая атмосфера, а проявление эмоций считается серьёзным нарушением. Примерный гражданин Стас однажды проявляет неприемлемую для идеального мира агрессию. Теперь он находится под особым наблюдением и должен посещать занятия по управлению гневом у психолога. В то же время герой оказывается на перепутье между семьёй и женщиной, которую когда-то любил.

«Это была сложная задача — рассказать историю человека перед выбором. Это застывшая точка, где прошлое ещё не перестало, а будущее зависит от тебя», — приводит слова постановщика портал kino-teatr.ru.

Центральные роли исполнили Алексей Филимонов, Никита Еленев и Дарья Урсуляк. Также в актёрский ансамбль вошли Анна Котова, Алексей Кравченко, Любовь Толкалина, Павел Кабанов и другие.

Картина получила специальный приз — «За реальность» — на фестивале «Короче» летом 2023-го.