Типичный или типовой: тест RT о паронимах в русском языке
Тест RT о паронимах в русском языке
Паронимы, или, иначе говоря, похожие по звучанию слова, весьма коварны. В одном контексте они могут быть взаимозаменяемы, в другом возможно употребление лишь одного из них. Обычно ошибки вызваны неумением чётко разграничивать смысловые оттенки близких по звучанию однокоренных слов. Определите с тестом RT, есть ли у Вас чутьё, помогающее не ошибиться с выбором паронима.
- РИА Новости
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