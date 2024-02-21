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Типичный или типовой: тест RT о паронимах в русском языке

Тест RT о паронимах в русском языке

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Паронимы, или, иначе говоря, похожие по звучанию слова, весьма коварны. В одном контексте они могут быть взаимозаменяемы, в другом возможно употребление лишь одного из них. Обычно ошибки вызваны неумением чётко разграничивать смысловые оттенки близких по звучанию однокоренных слов. Определите с тестом RT, есть ли у Вас чутьё, помогающее не ошибиться с выбором паронима.
Типичный или типовой: тест RT о паронимах в русском языке
  • РИА Новости

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