«Мне нравится ощущение волнения перед дублем»: Владислав Тирон — о сериале «Курьеры», выборе профессии и самоанализе

В онлайн-кинотеатре KION 11 марта начался показ комедийно-драматического сериала «Курьеры». В центре сюжета — парень Гоша, мечтающий стать режиссёром. Он бросает медицинский университет, устраивается курьером и решает поступить в киношколу. Главную роль исполнил Владислав Тирон, известный по сериалам «Триггер» и «Фандорин. Азазель». В интервью с RT артист поделился своим опытом работы в службе доставки, а также рассказал о смешных моментах во время съёмок, трудностях подготовки к роли Фандорина и о том, почему он решил стать актёром.

— В новом проекте вы сыграли курьера. Вы и сами когда-то подрабатывали в курьерской службе. Помог ли вам этот опыт?



— Когда я начал читать сценарий, нашёл многое, что связано с моей жизнью. У меня в своё время тоже были трудности с сепарацией от родителей, так что это немного личная история. Потом, когда я узнал, что герой будет курьером, я понял, что это ещё глубже попадает в меня, и я могу поделиться своей историей.

Я работал курьером, когда у меня был перерыв между съёмками. Такой опыт помог понять, что курьеры — не просто люди, которые ездят по городу. Я начал по-другому на это смотреть и осознал, что курьер — человек со своим миром. Это заставило меня пересмотреть свои взгляды на сферу обслуживания и вообще на людей.

— Ваш герой — парень из обеспеченной семьи, устроившийся курьером ради своей мечты — стать режиссёром. Есть ли у вас с Гошей общие черты, помимо выбора подработки?

— Я так же одержим своей профессией, как Гоша — идеей стать режиссёром. Пока он в начале своего пути, у него есть представления о режиссуре, но нет инструментов, чтобы воплотить свой потенциал в жизнь. Я был таким же человеком несколько лет назад, поэтому у нас с ним много общего. У меня были такие же конфликты с мамой из-за поступления в актёрский университет, были разговоры похожего плана. Много параллелей, только в моей жизни всё это прошло, и, получается, играя Гошу, я рассказываю про себя прошлого.

Гоша одержим кино, и мне очень нравится кино. Гоша — человек, который может вырасти в хорошего режиссёра в будущем. И я надеюсь, что вырасту в хорошего актёра.

— А сейчас ваша мама как относится к тому, что вы в итоге стали актёром?

— Сейчас она принимает это, и никаких вопросов не возникает. Я всё сделал правильно, и она это тоже понимает.

— Гоша ради мечты отказывается от финансовой поддержки семьи. На что вы готовы ради мечты?

— Я тоже готов потерять многое, если это нужно, отказаться от комфорта. Профессия актёра для меня — это умение видеть всё таким, какое оно есть, а чтобы видеть это так, иногда нужно отказаться от каких-то своих предпочтений, принципов. Это необходимо, чтобы понять героя и не смотреть на него через своё эго. Поэтому я готов отказываться от каких-то благ жизни, от финансов, от себя, от комфорта, чтобы двигаться к своей мечте — быть хорошим артистом.

— Расскажите о съёмках: сколько они длились? Были ли какие-то нестандартные трудности?

— Мы уже всё сняли, начали в середине ноября. Трудности связаны только со съёмками сцен, где мы ездим на велосипедах. Погода часто менялась, было скользко, порой физически неприятно, мы иногда падали с этих велосипедов. Но обошлось без травм.

На самом деле с велосипедами сложно: они то работают, то не работают из-за электрического привода. Бывает, замерзают, или ещё что. В любом случае, всё прошло хорошо, позитивно, весело, с ребятами мы подружились. У нас есть основная четвёрка, которая всё время находилась по сюжету и на съёмках вместе, мы хорошо поладили и действительно стали командой. Уверен, мы и дальше продолжим общение. Приятное впечатление осталось от съёмок.

— По сюжету Гоша будет попадать в разные нелепые и забавные ситуации. Были ли какие-то смешные моменты во время съёмок?

— В одной из сцен я должен был выходить из лифта. Для этого постоянно нужно было ехать на другой этаж, чтобы потом подняться выше и снять нужный момент. Я помню, один раз мы минут 40 гоняли по огромному 24-этажному дому, потому что захватывали с собой жильцов. То есть мы отправились на пятый, а надо было быть на шестом, но в итоге лифт поехал на первый, и пока мы спускались, людей захватывали, потом ещё внизу люди зашли. Мы всё никак не могли попасть на наш шестой этаж.

Кадр из сериала «Курьеры»

© Пресс-служба KION

— А в вашем опыте курьерской работы были какие-то казусные ситуации?

— Я работал в центре Москвы от одного ресторана, там очень цивилизованно. Помню только, что было скользко, я упал и думал, что перевернул заказы, и мне прилетит какая-то не очень положительная обратная связь — у других ребят так бывало. Но мне то ли повезло, то ли всё действительно было в порядке — таких случаев не возникало.

Однажды, когда все остальные курьеры заболели, мне нужно было одновременно работать на двух точках. Обычно я делал один заказ в час, а тогда развёз около 20 заказов за восемь часов. Физически это было очень тяжело. Помню, когда ехал в метро домой, словил депрессивный настрой. Я смотрел на уставших людей, которые ехали с работы... Метро для меня — это такой червяк, который перевозит людей из центра на окраины. Я посмотрел на всё это, мне стало немного не по себе, но я проникся людьми, которые тоже отработали тяжёлый рабочий день.

— Как вы считаете, насколько в сериале правдоподобно показана профессия курьера?

— Конечно, есть художественные условности, но процесс обслуживания и доставки отображён на 100%. В нашей истории это не служба доставки из разных ресторанов, а закрытая точка под названием «Везём вам всё». На складе собираются заказы, и мы их распространяем. Там есть и еда, и бытовая техника. И это довольно правдоподобно. Когда я читал сценарий, думал, что сейчас будет какая-то придуманная история, неправдивая, а оказалось, нет, всё очень похоже на реальную жизнь.

— Одна из ваших последних крупных работ — роль Эраста Фандорина в сериале «Фандорин. Азазель». У проекта после выхода были положительные отзывы. Вы сами довольны результатом проделанной работы?

— Съёмки проходили очень нервно — для меня это была первая большая роль и, соответственно, большая ответственность. Я понимал, что персонажа знают, с ним знакомы и в кинематографическом плане, и в литературном.

Перед съёмками я ходил в спортзал, чтобы быть в форме, мы много времени разбирали сценарий и литературный источник, искали какие-то расхождения, объясняли, почему есть различия. В сериале всё действие происходит в другом времени, поэтому важно было рассказать о герое именно в ключе этого временного периода. Время накладывает отпечаток на персонажа, и он всё равно становится подростком того периода, в котором живёт, где уже есть гаджеты и скорость жизни увеличилась. Нужно было взять основу и к ней уже прибавить какие-то нюансы.

Для меня это была новая жизнь: я переехал в Санкт-Петербург на время съёмок, примерно на три месяца, хотя сам я из Москвы. Было очень интересно, и время пролетело быстро.

В день премьеры я сильно переживал. Для меня было важно увидеть, что получилось, и как отреагирует зритель. Я очень доволен результатом. Единственное, я бы, наверное, хотел, чтобы Санкт-Петербург был раскрыт более детально. В остальном я доволен. Но, конечно, есть нюансы по актёрской игре, я очень самокритичен, всегда записываю какие-то вещи, делаю работу над ошибками.

— Насколько книжный герой отличается от вашего экранного образа?

— Книжный Фандорин — очень яркий герой, будто из мультика. Если бы мы перенесли его на экран таким, какой он был в оригинале, это выглядело бы довольно карикатурно. «Азазель» — это, на мой взгляд, предисловие к настоящему Эрасту Фандорину, уже сложившемуся герою, о котором все знают. И там он ещё очень карикатурно описан. Для литературы это хорошо, а в кино важно было приблизить героя к более документальному существованию.

Также надо было учесть время, в котором разворачивается действие. Зритель видит человека, у которого не всё в порядке с осанкой, потому что он использует гаджеты в работе. Плюс ко всему, он не очень успешен в полицейской академии, поэтому у него такая нагрузка на плечи. Это очень важно было показать. Наш персонаж не уверен в себе, потому что только начинает слышать свой внутренний голос, диктующий ему что делать в расследованиях, ведь одна из его главных особенностей — это интуиция. Все эти расхождения с оригиналом оправданы. Тем более это не экранизация, а снятый по мотивам книги проект.

— Что было самым сложным в подготовке к этой роли?

— Тренажёрный зал был самым сложным испытанием. Я всегда мечтал о том, чтобы пойти заниматься для роли, но это оказалось не так легко. Помимо посещения зала нужно было контролировать питание, расписывать всё, есть вовремя и употреблять определённое количество белков, жиров, углеводов в течение дня. Я сам всё готовил. Поэтому у меня 50-60% времени уходило на физподготовку и еду, а остальные 40% — на подготовку к роли и отдых.

Ещё до этого я мало играл эмоциональные сцены, где нужно плакать, и сначала мне было страшно это делать. Но сериал дал возможность перешагнуть барьер. Теперь уже не боюсь.

Кадр из сериала «Курьеры»

© Пресс-служба KION

— Вам понравилось присутствовать в таком эмоциональном всплеске на площадке?

— Это тяжело было. Я тогда очень критично относился к тому, что делал. Мне режиссёр говорил: «Тебе нужно перестать себя оценивать, у тебя всегда оценка уходит в негатив. Тебе нужно прислушиваться к тому, что я тебе говорю». Я постоянно был в каком-то взвинченном состоянии, не могу сказать, что мне это очень понравилось. Это, конечно, даёт энергию для работы, но, мне кажется, есть более здоровый подход, при котором ты находишься в балансе и позволяешь себе ошибаться.

— Давайте обсудим «Триггер». Ваш персонаж Мотя за два сезона вырос и изменился. Каким зрители увидят Матвея в третьем?

— Мне очень нравится, как развили героя в новом сезоне. Это будет уже человек, который заметно повзрослел, не ведётся на провокации со стороны Стрелецкого, а занимается своей жизнью. Он становится настоящим мужчиной и прислушивается к тому, что хочет делать, берёт ответственность на себя. В то же время выполняет какие-то обязанности, связанные с семьёй Стрелецкого. Я не буду раскрывать детали, но вы увидите очень ответственного человека.

— В первом сезоне Артём очевидно манипулировал Матвеем ради своей выгоды, а добродушный Мотя с комплексом «хорошего мальчика» делал всё, о чём его просили. Во втором сезоне Матвей уже начал отстаивать свои взгляды. Изменятся ли взаимоотношения Моти со Стрелецким в будущих эпизодах?

— Я думаю, что такого уже не будет. Стрелецкий посмотрит на него другими глазами.

— Как вам работа с Максимом Матвеевым?

— Я обожаю Максима. Мне очень повезло, что я попал с ним на одну площадку, потому что это огромный профессионал и просто замечательный человек. Мне с ним комфортно. Мы немного общаемся на площадке, потому что и он довольно закрытый человек, как мне кажется, и я, но при этом в кадре мы чувствуем друг друга.

— В одном из интервью вы говорили о том, что разбираете свои роли с помощью психотерапии и внутреннего анализа. Как это происходит?

— Я хожу к психологу, иногда задаю вопросы относительно той или иной роли. Обычно это происходит перед съёмками. После — это уже разбор своей собственной жизни, который мне очень помогает.

Перед съёмками, когда я узнаю, кого мне нужно сыграть, я беру сеанс у специалиста, чтобы поговорить об этом человеке, понять его архетип, его проблемы, с чем он борется, что им движет.

— Помогает ли вам ваша работа в самоанализе?

— Да. На самом деле, наша работа — это отражение нас самих, мы всё равно черпаем всё из собственного опыта. Поэтому всех своих героев я ищу в себе: они возникают из моего прошлого, моих каких-то проблем. Когда я читаю сценарий, начинаю сравнивать, например, поступки персонажа и то, как я бы сделал или делал в такой же ситуации. И на основе сравнений начинаю познавать себя.

— Чем сейчас занимаетесь? Есть ли у вас какие-то проекты в работе?

— Сейчас я в отпуске. «Курьеров» закончили снимать 1 февраля, а 10-го я уехал в Сочи. Впереди у меня есть проекты, ещё нет дат, когда начнутся съёмки, но, думаю, ближе к лету.

У меня в планах пойти на бокс. На съёмках сериала «Курьеры» я познакомился с Давидом Сократяном, он занимается боксом, а я давно хотел, ещё и «Рокки» посмотрел.... Хочется быть в хорошей физической форме.

Ещё я занимаюсь музыкой, и сейчас мы проходим кастинг в один кинопроект, чтобы выступить как композиторы. Плюс у моего друга есть свой музыкальный проект, он пишет песни, и я тоже туда буду активно подключаться, на синтезаторе что-то придумывать. Календарь начинает забиваться делами, это очень вдохновляет.

— В прошлом году вы говорили, что планируете выпуск альбома вместе с Антоном Темниковым и Константином Гвоздковым. Альбом в итоге вышел? И как называется ваша группа?

— Он вышел, это мини-альбом с альтернативной музыкой. Мало прослушиваний, но там всего пять песен. Называется Rom.Kot. Мы с Костей Гвоздковым, моим другом и однокурсником, вдвоём этот альбом соорудили. Всё на компьютере писали: и музыкальные инструменты, и ударные, и фортепиано. Дальше уже подключили дистанционно настоящего барабанщика, который для нас в Ижевске записал партитуру, и мы всё свели воедино.

— Ваш отец — рок-музыкант. Почему решили сделать акцент на актёрской карьере, а не на музыке?

— Меня больше вдохновляет актёрская профессия. Мне нравится ощущение волнения перед дублем, нравится играть, и это у меня получается хорошо, я этим живу. Это главное дело моей жизни. А музыка как хобби.

— В одном из интервью вы рассказывали, что уходили из профессии примерно на год, чтобы понять, действительно ли актёрская карьера — это то, чего вы хотите. Сейчас у вас таких сомнений больше не возникает?

— Я уже уверен, сомнений нет.