Подвиг во имя любви и приключения китайцев в России: в прокат выходят «Три мушкетёра: Миледи» и «Миссия в Москве»

В четверг, 8 февраля, в российский прокат выходят приключенческий боевик французского режиссёра Мартена Бурбулона «Три мушкетёра: Миледи», американский драматический триллер «Мармелад» с участием Камилы Морроне и Джо Кири, а также фильм датского режиссёра Билле Аугуста «Поцелуй» — экранизация романа Стефана Цвейга «Нетерпение сердца». Кроме того, зрители смогут посмотреть криминальный детектив «Миссия в Москве» о правоохранителях из Китая, которые отправляются в российскую столицу по следам грабящей поезда банды.

«Три мушкетёра: Миледи» (Les Trois Mousquetaires: Milady)

В новой работе Мартена Бурбулона, продолжении фильма «Три мушкетёра: Д'Артаньян», снова собрался звёздный актёрский ансамбль: Ева Грин, Ромен Дюрис, Венсан Кассель и другие.

В этот раз отважный мушкетёр Д'Артаньян постарается спасти свою любимую, которую похитили буквально у него на глазах. Его товарищи — Атос, Портос и Арамис — уходят на войну, чтобы защитить Францию от британского вторжения, поэтому, чтобы вызволить возлюбленную, герою приходится объединиться с загадочной Миледи. Однако из-за секретов прошлого под угрозой оказываются как старая дружба, так и новое знакомство.

Рейтинг «свежести» ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 91%. Многие критики хвалят актёрскую игру Евы Грин, а Лиза Нессельсон из Screen Daily, например, также отмечает эффектные декорации.

«Как и первый фильм, вся эта картина от начала до конца — отличное напоминание о том, что Франция славится множеством мест для съёмок, которые великолепно смотрятся в историческом кино — практически все съёмочные дни были вне студии, и о французском техническом мастерстве при заявленном бюджете на общую сумму €72 млн за два фильма», — написала она в своей рецензии.

В интервью Vanity Fair режиссёр рассказал, что во всех боевых, а также опасных сценах Ева Грин снималась без дублёров и выполняла трюки самостоятельно.

«Мармелад» (Marmalade)

Сюжет драматического криминального триллера вращается вокруг Барона, оказавшегося за решёткой. В тюрьме он знакомится с сокамерником, которому не раз удавалось совершать побег, и рассказывает историю, как вместе с возлюбленной — девушкой по имени Мармелад — ограбил банк. Барон с приятелем решают выбраться из заключения и воссоединиться с Мармелад.

Это режиссёрский дебют Кейра О'Доннелла, также написавшего сценарий к фильму. Ранее он выступил одним из авторов комедийной мелодрамы «Дело в тебе».

По словам журналистки Ротем Русак, подобная неторопливая лента — редкость в наши дни.

«Моя любимая уловка из «Мармелада» сводится к тому, чтобы показать зрителям, как кардинально могут отличаться друг от друга сама история и её восприятие, — отметила она в своей рецензии для портала Nerdist. — Кроме того, «Мармелад» — невероятно терпеливый фильм, что в наши дни кажется редкостью. Он не спешит удивлять сюжетными поворотами и не слишком их афиширует. Создатели выделяют достаточно времени, чтобы убедить своих зрителей в том, что они точно знают, что происходит, а затем показывают им, насколько те на самом деле были слепы. «Мармелад» доверяет своей истории и играючи её рассказывает».

«Поцелуй» (Kysset)

В основу сюжета новой ленты оскароносного датского режиссёра Билле Аугуста («Прощай, Бафана», «У каждого своё кино») лёг роман Стефана Цвейга «Нетерпение сердца».

В картине показана история молодого лейтенанта Антона, который в преддверии Первой мировой войны намеревается стать офицером. Однажды на светском приёме он знакомится с богатой наследницей, прикованной к инвалидной коляске. Герой испытывает жалость к новой знакомой и проводит с ней всё больше времени. Девушка влюбляется в него, однако сам Антон со временем запутывается в собственных чувствах.

«Миссия в Москве» (93 guo ji lie che da jie an: Mosike xing dong)

Кинолента совместного производства Китая и России основана на реальных событиях, произошедших в 1993 году. Картину снял Герман Яу, ранее работавший над дилогией «Ударная волна» и фильмами «Ип Ман: Рождение легенды» и «Ип Ман: Последняя схватка».

Авторы проекта пытались воссоздать подлинные события на экране и аутентичность эпохи. Сценарист Чэнь Дамин опирался на свой опыт проживания в Москве в 1990-х и включил в картину случаи, свидетелем которых он становился.

По сюжету группа оперативников под видом бизнесменов отправляется в Москву. Их задача — поймать преступников, совершающих набеги на поезда по маршруту Транссибирской магистрали Пекин — Москва, и сдать их в руки правосудия.

В ходе премьеры ленты в Пекине Лау рассказал, что желал экранизировать минувшие события на протяжении 20 лет.

«Эта история не давала мне покоя долгие годы, и наконец-то я (снял по ней фильм. — RT). Я мечтал об этом 20 лет», — цитирует его слова портал China.org.cn.