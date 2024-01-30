К босому по лапти пошёл: тест RT по редким русским пословицам и поговоркам

Тест RT по редким русским пословицам и поговоркам

Каждый знает, что без труда не выловишь и рыбку из пруда, что золотник мал, да дорог и что не зная броду — не суйся в воду. Эти русские пословицы и поговорки плотно вошли в обиход и не нуждаются в объяснении. А что насчёт более редких народных мудростей? Проверьте свои знания русских пословиц с тестом RT.

РИА Новости