К босому по лапти пошёл: тест RT по редким русским пословицам и поговоркам
Тест RT по редким русским пословицам и поговоркам
Каждый знает, что без труда не выловишь и рыбку из пруда, что золотник мал, да дорог и что не зная броду — не суйся в воду. Эти русские пословицы и поговорки плотно вошли в обиход и не нуждаются в объяснении. А что насчёт более редких народных мудростей? Проверьте свои знания русских пословиц с тестом RT.
- РИА Новости
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