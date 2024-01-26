Камера на полосу: тест RT об орфоэпических ошибках при склонении существительных

Тест RT об орфоэпических ошибках при склонении существительных

Очень многие допускают орфоэпические ошибки в существительных неосознанно. Говорим мы чаще, чем пишем, а значит, большинство слов у нас просто на слуху. А ударения в устной речи часто не соответствуют словарной норме. При этом заучить правильное звучание того или иного существительного мало, нужно ещё суметь правильно просклонять его по падежам и не ошибиться, когда единственное число меняется на множественное. Проверьте свою грамотность с тестом RT.

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