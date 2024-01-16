Триумф «Наследников» и провал «Лучше звоните Солу»: названы лауреаты «Эмми прайм-тайм»

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов 75-й премии «Эмми прайм-тайм», присуждаемой за достижения в области телевидения. Лидерами по числу наград стали сериалы «Наследники» и «Медведь», получившие по шесть статуэток. Оба признаны лучшими проектами в своих жанрах (драма и комедия соответственно), а также удостоены призов за сценарии, режиссуру и актёрскую игру. В пяти категориях победил сериал «Грызня». «Лучше звоните Солу», номинированный на премию 53 раза за всё время своего существования, так и не получил ни одного приза.

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения 75-й премии «Эмми прайм-тайм» за достижения в области телевидения. Награды вручены в 26 номинациях. Лидерами по количеству призов стали сериалы «Наследники» и «Медведь», победившие в шести категориях.

Проект «Наследники» о борьбе за власть между членами семьи, владеющей медиаконгломератом, признан лучшим драматическим сериалом. На приз также претендовали такие нашумевшие картины, как «Белый лотос», «Дом Дракона», «Корона», «Андор», «Одни из нас» и «Лучше звоните Солу». Последний за всё время своего существования был номинирован на «Эмми» 53 раза, но не удостоился ни одного приза.

Основные актёрские награды в номинациях для многосерийных драм также забрала команда «Наследников»: Киран Калкин и Сара Снук — за главные роли, а Мэттью Макфэдиен — за мужскую роль второго плана. Кроме того, проект был удостоен статуэток за лучшую режиссуру (Марк Майлод) и сценарий (Джесси Армстронг).

«Это сериал о семье, но и также о ситуации, когда тенденциозные политические взгляды и освещение новостей переплетаются с вносящей раскол политикой правого толка. Сейчас, спустя четыре сезона нашей сатиры, как я понимаю, эта проблема решена», — пошутил Армстронг.

Всего с момента релиза первого сезона проект собрал 20 статуэток «Эмми прайм-тайм». «Наследники» закончились в мае 2023 года и стали четвёртым сериалом за всю историю премии, победившим по итогам последнего сезона: столь же успешными были лишь «Игра престолов», «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие».

Команда сериала «Медведь»

AP

© Chris Pizzello

В сериале «Медведь» рассказывается о приключениях молодого шеф-повара, управляющего в Чикаго семейным бизнесом. Проект назвали лучшей многосерийной комедией, а исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт получил приз как лучший актёр комедии. Также наград удостоились Эбон Мосс-Бакрак и Айо Эдебири, сыгравшие роли второго плана. Помимо прочего, проект победил в номинациях «Лучший режиссёр комедийного сериала» и «Лучший сценарий комедийного сериала» — оба приза получил Кристофер Сторер.

Пять статуэток забрали авторы сериала «Грызня», герои которого случайно знакомятся в результате конфликта на дороге и становятся злостными врагами. Проект признан лучшим мини-сериалом, а его создатели забрали призы за режиссуру и сценарий (Ли Сон-джин), а также за главные роли (Стивен Ян, Али Вонг).

«Мне кажется, наш мир устроен так, чтобы мы всегда были разделены... Даже среди присутствующих одни вернутся домой с наградами, другие — без. Живя в таком мире, некоторые, полагаю, приходят к мысли, что ни от кого и никогда ты не сможешь получить понимания, симпатии, тем более любви. И работая над «Грызнёй», поистине приятнее всего было работать с людьми, любящими безоговорочно. Спасибо им», — сказал Ли Сон-джин.

Триумфатор 2022 года «Белый лотос» на этот раз победил в одной категории: сыгравшая Таню Макквойд Дженнифер Кулидж получила награду как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

Также среди лауреатов «Эмми прайм-тайм» авторы таких проектов, как «Начальная школа «Эбботт» (Куинта Брансон, «Лучшая актриса в комедийном сериале»), «Чёрная птица» (Пол Уолтер Хаузер, «Лучший актёр второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме») и «Монстр: История Джеффри Дамера» (Ниси Нэш, «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме»).

Элтон Джон получил свою первую «Эмми» за прямую трансляцию концерта на стадионе «Доджер» и стал 19-м артистом в истории, удостоившимся четырёх крупнейших наград: «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони».

За неделю до объявления лауреатов в основных номинациях «Эмми прайм-тайм» прошла церемония вручения Primetime Creative Arts Emmy Award, присуждаемой за технические достижения и грим. Лидером в этих категориях стал сериал «Одни из нас», удостоенный восьми статуэток. Авторы картины получили награды за лучший пластический грим для телесериала, мини-сериала или телевизионного фильма, визуальные эффекты, дизайн заглавных титров, монтаж и сведение звука в сериале с часовыми эпизодами, монтаж изображений и гостевое участие актёров (Сторм Рид и Ник Офферман).

Второе место по числу наград делят «Медведь», «Белый лотос» и «Уэнсдэй»: у каждого по четыре победы. Так, например, авторы «Белого лотоса» забрали призы за лучший кастинг в драме и причёски, «Уэнсдэй» — за грим и костюмы, а «Медведя» — за звук в сериале с получасовыми эпизодами и кастинг в комедии.