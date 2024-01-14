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Плеве или Витте: тест RT о выдающихся деятелях Российской империи

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Вячеслав Плеве и Сергей Витте, Константин Победоносцев и Пётр Столыпин, Алексей Аракчеев и Михаил Сперанский, Михаил Барклай-де-Толли и Пётр Багратион, Пётр Семёнов-Тян-Шанский и Николай Миклухо-Маклай — каждому знакомы эти имена из курса школьной истории. Все они оказали большое влияние на российское государство: его политику, культуру, экономику, военное дело. Но знаете ли вы, как выглядели выдающиеся деятели Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.
Плеве или Витте: тест RT о выдающихся деятелях Российской империи
  • globallookpress.com
  • © Valery Lukyanov

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