Плеве или Витте: тест RT о выдающихся деятелях Российской империи

Вячеслав Плеве и Сергей Витте, Константин Победоносцев и Пётр Столыпин, Алексей Аракчеев и Михаил Сперанский, Михаил Барклай-де-Толли и Пётр Багратион, Пётр Семёнов-Тян-Шанский и Николай Миклухо-Маклай — каждому знакомы эти имена из курса школьной истории. Все они оказали большое влияние на российское государство: его политику, культуру, экономику, военное дело. Но знаете ли вы, как выглядели выдающиеся деятели Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.

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© Valery Lukyanov