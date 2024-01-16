Подвиг советских лётчиц и отношения отцов и дочерей: что посмотреть в кино в выходные

На российские экраны в четверг, 18 января, выходит отечественная кинолента «Воздух» режиссёра Алексея Германа — младшего о молодых лётчицах во времена Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители смогут посмотреть спортивную картину «Большая гонка. Ауди против Лянчи» о противостоянии двух автолегенд на чемпионате мира по ралли, триллер «Из глубины», где самолёт потерпел крушение и выжившие столкнулись с акулой, трогательный комедийный фильм «Задира», высоко оценённый критиками, и комедийную драму «Танцуй, Селёдка!», в которой героиня Александры Бортич будет налаживать взаимоотношения с призраком умершего отца.

«Воздух»

На большие экраны выходит военная драма от режиссёра Алексея Германа — младшего.

Действие картины разворачивается во время Великой Отечественной войны. Подразделение юных лётчиц прибывает в смешанный авиационный полк. Девушкам придётся на своём опыте узнать, что такое война, прочувствовать боль утраты и страх за Родину. Они обретут силу, мужество и станут частью великой истории.

В картине снялись Анастасия Талызина («Патриот», «Кентавр»), Кристина Лапшина, Аглая Тарасова («Беспринципные», «Конец света»), Елена Лядова («Географ глобус пропил», «Батя»), Сергей Безруков («Бригада», «Каникулы строгого режима»), Филипп Дьячков («Мир! Дружба! Жвачка!», «Король и Шут») и другие актёры.

Съёмки проходили в Карелии, а также в Ленинградской, Нижегородской и Саратовской областях и в павильоне студии «Главкино» в Подмосковье. Для производства фильма были воссозданы аэродромы СССР и Германии и другие исторические объекты. Бои в воздухе снимались с использованием технологии Virtual Production на фоне огромного LED-экрана.

Фильм был показан на Токийском международном кинофестивале в Японии. По словам актрисы Кристины Лапшиной, «Воздух» — не развлекательный блокбастер, а серьёзное кино.

«Помимо достоверности, там будет психология. Это фильм Алексея Германа с его фирменным почерком. Во время интервью в Токио у него кто-то спросил: «А почему фильм такой тихий?» На что он ответил: «Я не понимаю, почему во время таких действий обязательно должны орать. Тишины требует то место, где находятся герои картины, и та информация, которую они передают». И я его прекрасно понимаю, разделяю его мнение», — сказала актриса в интервью порталу «Омск здесь».

«Танцуй, Селёдка!»

В центре драматической комедии Александры Лупашко — 29-летняя Жанна, которая приехала в родной город из Москвы, чтобы похоронить отца, с которым она 20 лет не общалась. В детстве папа называл девочку Селёдка и вместе с ней продавал аудиокассеты в парке аттракционов. Но, когда Жанне было десять лет, отец ушёл из семьи к любовнице.

По пути в морг героиня вдруг начинает видеть призрак отца, который общается с ней и уговаривает её провести последний день вместе в любимых некогда местах. Жанна зла на папу, поэтому не желает мириться с ним, а хочет поскорее похоронить его и уехать в столицу. Но путь её будет непростым и полным приключений, и за это время многое в их взаимоотношениях может измениться.

Главную роль в картине исполнила Александра Бортич, известная по таким картинам, как «Я худею», «Холоп», «Фишер» и «Я богиня». Также в фильме снялись Павел Майков, Анна Михалкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и многие другие.

Лента основана на пьесе «Человек в закрытой комнате» Татьяны Загдай, получившей призы на фестивалях «Читка» и «Зимний». Как рассказала режиссёр картины, её зацепила тема отношений дочери с отцом.

«Историей взаимоотношений отцов и детей, последнего диалога, прощания отца с дочерью перед расставанием навсегда. Это в меня попадает просто на эмоциональном уровне. Также в этом материале мне нравилось совмещение глубины и юмора», — пояснила Александра Лупашко в интервью порталу «Кино-Театр.ру».

Съёмки фильма проходили в Краснодарском крае.

«Большая гонка. Ауди против Лянчи» (Race for Glory: Audi vs. Lancia)

Кинематографисты из Италии, Великобритании и Ирландии сняли спортивный биографический фильм о противостоянии двух легендарных концернов на чемпионате мире по ралли. Режиссёром выступил Стефано Мордини, ранее работавший над проектами «Невидимый свидетель» и «Венецианские тайны».

Сюжет фильма вдохновлён реальными событиями. Действие разворачивается в 1983 году во время автогонок, на которых идёт ожесточённое соперничество двух глав автомобильных компаний Audi и Lancia — Роландом Гумпертом и Чезаре Фьорио. Две мощнейшие команды сталкиваются в великой борьбе: их ждут 20 опасных трасс в 12 странах мира. Победитель получит славу и почёт, а проигравшему придётся мыть автомобили.

Роли исполнили такие артисты, как Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Фолькер Брух, Брюно Гуэри, Кай Портман и другие.

Кинокритик Мэтт Золлер Зейтц хвалит игру Скамарчо, а также называет преимущества фильма перед другими картинами про автогонки.

«(Риккардо. — RT) Скамарчо в роли (Чезаре. — RT) Фьорио достаточно притягателен, чтобы держать внимание зрителей до самого конца, а реальные и воссозданные кадры документальных фильмов и телесюжетов вплетаются в (сюжетную канву. — RT) на удивление органично. Эта картина заслуживает похвалы за то, что её создатели решили не слишком опираться на опыт большинства других фильмов о гонках, лишь мельком коснувшись некоторых основных составляющих или просто их опустив», — написал эксперт в рецензии для портала RogerEbert.com.

«Из глубины» (No Way Up)

Сюжет триллера-катастрофы сфокусирован на группе молодых людей, которые отправляются на райский курорт на самолёте. Авиалайнер, на котором они летят, терпит крушение и тонет в Тихом океане. Выживших, оставшихся в западне воздушного кармана, осталось немного, и неизвестно, как долго они смогут прожить, если не выберутся на сушу, ведь за стенами самолёта их караулит огромная акула, а кислород с каждой минутой заканчивается.

Ленту снял постановщик Клаудио Фах, работавший над фильмом «Викинги». Сценарий написал Энди Мейсон, продюсировавший такие проекты, как «Новая эра Z» и «Синяя бездна».

«Задира» (Scrapper)

Режиссёр и сценарист Шарлотта Риган сняла комедийную драму о девочке, внезапно встретившей своего отца.

В центре сюжета — 12-летняя Джорджи в исполнении Лолы Кэмпбелл. Она недавно потеряла мать, но не пала духом. Девочка продолжает жить самостоятельно, умело заботясь о себе. Однажды в дверь стучится её отец, молодой и беззаботный Джейсон (Харрис Дикинсон). Девочка не ожидала такого подарка судьбы, ей непонятно, почему папа отсутствовал все эти годы. Тем временем мужчина осознаёт, что он должен остаться в жизни Джорджи. Мир героини меняется с появлением родителя, ей предстоит многое переосмыслить.

Лента была удостоена Гран-при в рамках программы «Мировое кино» на фестивале «Санденс», а Шарлотта Риган получила премию молодёжной аудитории Европейской киноакадемии.

Критики высоко оценили картину: на агрегаторе Rotten Tomatoes у «Задиры» 94% «свежести». Фильм называют воодушевляющим, причудливым, очаровательным и восхитительным.