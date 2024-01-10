Легенды рестлинга и боевик с Нисоном: выходят фильмы «Стальная хватка», «Последний наёмник» и «Спасти Санту»

В четверг, 11 января, на российские киноэкраны выходит новый боевик «Последний наёмник» с Лиамом Нисоном в главной роли — о киллере, которому предстоит сразиться с мстителями из прошлого. Кроме того, зрители смогут посмотреть биографическую драму «Стальная хватка» о легендах рестлинга четырёх братьях фон Эрих, испанскую комедию «Спасти Санту», где волшебник попадает в аварию и его заменяет жулик по имени Сальва, а также британский хоррор «Проклятие дома с призраками» о девушке, которой придётся раскрыть жуткие семейные секреты, чтобы изгнать духов.

«Последний наёмник» (In the Land of Saints and Sinners)

Режиссёр фильма «Заступник» Роберт Лоренц представляет криминальный боевик с Лиамом Нисоном в главной роли. Действие ленты разворачивается в небольшой ирландской деревне. В центре сюжета — наёмный убийца Финбар. Устав от работы, он уходит в бессрочный отпуск, но призраки прошлого не дают ему расслабиться. Киллеру придётся вновь вспомнить свои смертоносные приёмы и использовать их в борьбе с тремя опасными и мстительными террористами.

Одним из продюсеров картины выступил Маркус Барметтлер, ранее работавший над фильмом «Выживший». Роли в «Последнем наёмнике» также исполнили Керри Кондон («Ходячие мертвецы», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Конор Макнил («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», «Город Эмбер: Побег»), Десмонд Иствуд («Викинги», «Нормальные люди») и другие.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты 60% «свежести». Критики, посмотревшие фильм, хвалят его за потрясающие ирландские пейзажи, а также за хорошую игру актёров, особенно Нисона и Кондона.

«Стальная хватка» (The Iron Claw)

Фильм основан на реальной истории братьев фон Эрих, ставших в 1980-х легендами рестлинга — спорта, в котором царила ожесточённая конкуренция.

Четырём сыновьям семьи фон Эрих — Кевину, Дэвиду, Керри и Майку — с детства было известно, чем они займутся в будущем, ведь их властный отец Фриц некогда был известным рестлером. Под его деспотичным руководством братья тренируются, чтобы вернуть фамилии, которая стала синонимом слова «проклятие», былую славу и добиться успеха в непростом спорте. Но их путь оказывается очень тернистым: они столкнутся с множеством личных трагедий, способных сломить боевой дух и разрушить семейные узы.

Основные роли в биографической спортивной драме исполнили такие артисты, как Зак Эфрон («Папе снова 17», «Величайший шоумен»), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие», «Муви 43»), Стэнли Саймонс («Закон и порядок. Специальный корпус», «Страшные истории в двух предложениях»), Харрис Дикинсон («Треугольник печали», «Малефисента: Владычица тьмы»). Кроме того, в актёрский состав вошли Лили Джеймс, Мора Тирни, Холт Маккэллани и другие. Режиссёром выступил Шон Дуркин («Гнездо»).

По словам кинокритика Ричарда Броуди, «Стальная хватка» — одновременно жизнеутверждающий и печальный фильм. Эксперт хвалит работу постановщика и отмечает отличную игру актёров, особенно выделяя Зака Эфрона.

«Эфрон давно уже производит на меня внушительное впечатление как актёр, однако он редко сотрудничал с режиссёрами, соответствующими его уровню (творческого. — RT) вдохновения; здесь же он занимает главенствующее положение в фильме благодаря самоироничной уверенности, которая уравновешивает здесь выверенную жестокость его персонажа, и также ауре самообладания, излучаемой его искушённым взглядом и заполняющей собою экран», — пишет Броуди в рецензии для The New Yorker.

«Спасти Санту» (La Navidad en sus manos)

История в семейной комедии испанского производства начинается за несколько дней до Рождества. Старик с длинной бородой и заразительной улыбкой, известный как Санта-Клаус, попадает в аварию в центре Мадрида. Из-за этого он вынужден провести в больнице все праздничные дни.

Заменить Санту и доставить подарки по домам предстоит Сальве — непутёвому отцу восьмилетнего мальчика, который зарабатывает на жизнь, продавая ворованные автомобильные детали. Для Сальвы эта работа стала единственным шансом на примирение с разочарованным в нём сыном. Но не так-то просто быть Санта-Клаусом: герой столкнётся с множеством трудностей. Времени осталось мало, а ему ещё предстоит найти оленей Санты, научиться управлять санями и, наконец, стать хорошим человеком.

Режиссёром картины выступил Хоакин Масон, ранее работавший над лентой «Битва шефов». Роль Сальвы исполнил Эрнесто Севилья («Пока свадьба не разлучит нас»), а Санта-Клауса сыграл Сантьяго Сегура («Тихоокеанский рубеж»). Также в фильме снялись Мария Ботто, Унакс Хейден, Паулина Давила, Эмилио Гавира, Хоакин Рейес и прочие.

По словам Эрнесто Севильи, фильм понравится зрителям разных возрастов. Цель этой картины — развлечь публику.

«Проклятие дома с призраками» (The Creeping)

Анна, недавно потерявшая отца, возвращается в семейный деревенский дом, чтобы помогать своей страдающей деменцией бабушке Люси и найти причины странных и жутких событий, произошедших с героиней в детстве. Вскоре девушка понимает, что старый особняк таит мрачную тайну, связанную с кончиной её дедушки. Анне придётся докопаться до истины, чтобы избавиться от преследующих её озлобленных духов.

«Проклятие дома с призраками» — дебютный полный метр режиссёра Джэми Хупера. В актёрский состав вошли Риэнн Стил, Джонатан Ньяти, Софи Томпсон, Дэвид Хорович, Питер Маккуин, Полин Хупер и другие артисты.

По словам кинообозревателя Чеда Коллинза, Хупер снял пугающий ретро-хоррор с эффектными скримерами, британским колоритом и призраками-простынями.

«Проклятие дома с призраками» — это история у костра, в которой чувствуется глубокое почтение к её истокам. Этот фильм идеально подходит для ненастных ночей, проводимых под отблески огня. Это что-то из рода тех историй о привидениях, которые ваши бабушки и дедушки рассказывали вашим родителям, а те, в свою очередь, передали вам», — пояснил критик в рецензии для Dread Central.