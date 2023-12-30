«Вызов», «Чебурашка» и новый «Иван Васильевич»: что смотреть по телевидению в новогодние праздники

На Первом канале запланирована трансляция нескольких музыкальных концертов, в том числе предпраздничное шоу «Самый первый Новый год». Также состоится премьера возрождённой передачи «Большая разница». Канал «Россия 1» по традиции покажет зрителям «Новогодний голубой огонёк», а в праздники будут транслироваться классические отечественные фильмы. СТС готовит для своей аудитории спецвыпуск «Уральских пельменей», ТНТ покажет премьеру ленты «Иван Васильевич меняет всё!», на ТВЦ можно будет посмотреть сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Морозко», а на НТВ — новогодний выпуск шоу «Маска».

Первый канал

Первый канал начинает встречать 2024-й уже в ночь на 31 декабря концертом «Самый первый Новый год». На сцене выступят Баста, Егор Крид, Антон Беляев, Полина Гагарина, Zivert, Jony, Ваня Дмитриенко, Валя Карнавал, Тося Чайкина, HammAli & Navai, а также победительница проекта «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля и другие артисты. Некоторые из них впервые появятся в эфире канала. Зрители услышат лучшие треки уходящего года, каверы на известные песни и неожиданные дуэты. Ведущим шоу будет Константин Анисимов.

«В нашем «Самом первом Новом годе» три гвоздя программы и три мощных молота забивают эти гвозди — Егор Крид, Баста и Антон Беляев. Они фактически музыкально спродюсировали весь лайн-ап — всю подборку артистов, которых мы увидим... Для многих это будет премьера, они впервые выступят для зрителей Первого канала. Давайте дадим шанс молодым, посмотрим и убедимся, что у нас есть классное талантливое новое поколение музыкантов, которые будут нас радовать несколько следующих десятилетий. А совсем скоро — и в основном новогоднем концерте на Первом канале», — приводятся слова Анисимова на сайте телеканала.

Крупное торжество традиционно развернётся 31 декабря — в 23 часа начнётся трансляция музыкального концерта «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя», ведущими которого выступят Лариса Гузеева, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталёв, Юлия Барановская и другие. Зрители услышат хиты 2010-х и начала 2020-х годов. Прозвучат песни Григория Лепса, SHAMAN, Ёлки, Димы Билана, Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, Пелагеи, Эмина и многих других звёзд отечественной эстрады.

Музыкальная праздничная феерия продолжится в первый день 2024 года: в эфире будет идти большой концерт «Наш Новый год», на котором споют Юлианна Караулова, Владимир Пресняков, Жасмин, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Наталья Подольская, Ани Лорак и другие артисты.

Также 1 января в эфире Первого канала состоятся две крупные премьеры. В 18:30 зрители увидят новогодний спецвыпуск шоу пародий «Большая разница», которое не выходило несколько лет. В нём артисты покажут скетчи на «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашку», «Барби», «Служебный роман» и другие проекты. А в 20:00 все желающие смогут посмотреть телевизионную премьеру картины «Вызов» Клима Шипенко — первого полнометражного художественного фильма, частично снятого в космосе.

Вместе с тем, с 1 по 7 января в эфире можно увидеть ленты «Иван Васильевич меняет профессию», «Морозко», «Москва слезам не верит», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Француз», «Золушка», «Старик Хоттабыч» и другие, а также сериалы «Доктор Преображенский» и «Казанова».

Передача «Самый Первый Новый Год»

© 1 канал

«Россия 1»

Зрители канала «Россия 1» по уже сложившейся традиции встретят праздник с артистами передачи «Новогодний голубой огонёк», которая выйдет в эфир после телеобращения Владимира Путина. Её ведущими будут Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Со сцены прозвучат композиции из известных кинолент и современные хиты, а исполнят их Сергей Лазарев, Олег и Родион Газмановы, Алексей Чумаков, Юлия Савичева, Хабиб, Полина Гагарина, Анастасия Макеева, Люся Чеботина, группа «Собор», Владимир Пресняков, Николай Расторгуев, Игорь Бутман и другие. Почётными гостями «Огонька» станут герои СВО и военные корреспонденты.

31 декабря и 1 января на телеканале будут транслироваться всеми любимые отечественные фильмы, в частности «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Любовь и голуби», «Бриллиантовая рука», «Девчата», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Джентльмены удачи». Также праздничный эфир включит в себя семейные картины «Конёк-Горбунок», «Холоп» и три части франшизы «Последний богатырь». Ярким событием станет телевизионная премьера фильма «Чебурашка».

Помимо этого, 31 декабря покажут новогодний спецвыпуск передачи Андрея Малахова «Песни от всей души», где будут участвовать артисты, радовавшие своими композициями зрителей весь 2023 год.

Любовь Успенская и Николай Басков в программе «Новогодний голубой огонёк!»

© Телеканал «Россия»

СТС

Раньше остальных праздновать Новый год начал СТС — 29 и 30 декабря идут праздничные фильмы по известным сериалам, такие как «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы», где главные герои вместо Египта вынуждены провести отпуск в Ереване, и «Папины дочки. Новогодние» с новыми героями, роли которых исполнили Александр Ильин — старший, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников.

Встретить Новый год жители страны смогут вместе с лучшими выпусками развлекательного шоу «Уральские пельмени», в частности «Дело пахнет мандарином», «Визги шампанского», «Мятое января», «Ёлки, дети, два стола», а также с новой программой под названием «Много шубы из ничего».

В первый день 2024 года на телеканале состоится премьера двухсерийного комедийного фильма «Не скажу», основанного на пьесе Александра Цыпкина. Персонажам картины — Павлу и его супруге — предстоит отыскать потерянное письмо их дочери, адресованное Деду Морозу, чтобы исполнить её заветное желание и не разрушить волшебство. В ленте снялись Мария Андреева, Степан Девонин, Анна Рыцарева, Антон Васильев и другие.

В праздничные дни дарить хорошее настроения зрителям будут кинопроекты «Щелкунчик и волшебная флейта», «Одни дома», «Ёлки 3», «Тайный Санта», франшиза «Снежная королева», «Три орешка для Золушки», «Русалка и дочь короля», «Как приручить дракона» и многие другие.

Кадр из фильма «Папины дочки. Новогодние»

© СТС

ТНТ

В качестве новогоднего аперитива телеканал ТНТ подготовил для своей аудитории спецвыпуск популярного юмористического шоу «Однажды в России», трансляция которого начнётся 31 декабря в 17:30 мск. Артисты порадуют скетчами на тему самого волшебного праздника в году. Вслед за этим на экраны выйдет праздничный выпуск «Лиги городов».

Затем поклонники Павла Воли смогут посмотреть специальный выпуск его шоу. Гостями программы станут Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Вадим Галыгин, Тимур Родригез. Все они поделятся с ведущим и зрителями итогами уходящего года и смешными историями. Специальным гостем будет астролог Василиса Володина, которая расскажет о будущем знаков зодиака, и в конце программы в студию придёт Дед Мороз из Великого Устюга.

Главным событием 31 декабря станет премьера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё!». Кино начнётся в 20:30. Публика вместе с героями картины отправится в путешествие по разным временам и увидит множество отсылок к популярным сейчас и давно известным проектам, в частности «Барби» и «Назад в будущее».

За час до наступления 2024 года в эфире стартует спецвыпуск Comedy Club.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет всё!»

© ТНТ

ТВЦ

В эфире телеканала ТВЦ 31 декабря будет трансляция праздничного выпуска познавательной передачи «Назад в СССР» о том, как праздновали Новый год в Советском Союзе.

В последний день 2023-го можно будет посмотреть известные сказки: «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Морозко», а также послушать песни в исполнении артистов телеконцерта «Хорошие песни на Новый год» — Алсу, Ларисы Долиной, Юрия Лозы, Александры Захаровой и многих других.

На праздничные дни телеканал подготовил массу кинопроектов — «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещён», «Артистка», «Сестрички», «В зоне доступа любви», «Счастье в конверте», «Ученица чародея», «Сирота казанская», «Праздник взаперти» и многие другие.

Кадр из фильма «Морозко»

Legion-Media

НТВ

Зрители телеканала НТВ в новогоднюю ночь смогут увидеть специальный выпуск шоу «Маска», в котором выступят как участники третьего и четвёртого сезонов, так и новые герои.

В праздничные дни пройдёт премьера детективной ленты «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым в главной роли, финал телепередачи «Шоу Аватар», а также программа «Детская Новая волна».

На второй день 2024 года на НТВ состоится «Главный Новогодний концерт», объединяющий артистов разных жанров. В числе участников — Валерия, Артём Качер, Нюша, Алексей Чумаков, Егор Крид, Алика Смехова и другие.

Также в праздничные дни на телеканале покажут два юбилейных концерта — в честь 50-летия творческой деятельности Ларисы Долиной и к 45-летию Ани Лорак.