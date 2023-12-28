Деды Морозы, ледовый «Щелкунчик» и актёрский квартирник: на выставке «Россия» пройдёт масштабная новогодняя программа
На выставке-форуме «Россия» проходит масштабная новогодняя программа
- Парад Дедов Морозов
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в новогодние праздники посетителей ждёт масса развлечений на любой вкус — с конца декабря по 8 января там пройдут мастер-классы, выступления и шоу для детей и взрослых.
Как сообщила в беседе с RT заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина, Новый год на ВДНХ можно будет встретить 11 раз.
«Мы планируем встретить Новый год целых 11 раз — по числу часовых поясов в нашей стране. В 15:00 встречаем его вместе с Дальним Востоком, Камчаткой и Чукоткой. В 16:00 мы поздравим Магадан, Сахалин и Якутию. И так по порядку, пока не наступит полночь, когда Новый год отмечают сразу 53 региона России. Завершится наш новогодний марафон 1 января в час ночи — в это время Новый год придёт в дома самой западной точки нашей страны — Калининградской области», — рассказала Звягина.
- ВДНХ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Она отметила, что в это время на главной сцене выставки «Россия» будет проходить концерт, на котором выступят группа «Дискотека Авария», Zivert, Niletto, МакSим и многие другие.
Кроме того, у гостей ВДНХ с 26 декабря по 14 января будет возможность познакомиться с 18 Дедами Морозами различных народов России — от Казачьего Старика с бородой и подарками из Ставропольского края до Чысхаана, который родом из Якутии. Каждый рабочий день выставки Деды Морозы с 18 часов будут участвовать в праздничной процессии по Главной аллее.
Недалеко от главной сцены будет проходить новогодний квест, участники которого смогут выиграть памятные призы.
30 и 31 декабря на территории ВДНХ любители красочных представлений разных возрастов смогут насладиться интерактивным спектаклем «В гостях у Дедушки Мороза», герои которого — Снегурочка, Мороз, Снежная королева, Красная Шапочка, Карабас-Барабас, Заяц и Волк — будут активно взаимодействовать со зрителями: научат создавать праздничные открытки, тряпичные куклы и новогодние украшения, а также помогут написать письма Деду Морозу.
- Фестиваль ледяных скульптур
- РИА Новости
- © Илья Питалев
В воскресенье, 31 декабря, гости выставки увидят новогодний танцевальный флешмоб «В ритме столицы», который исполнят московские танцоры и артисты. В числе других мероприятий — театрализованное представление «Кинооливье, или Песенка о новогоднем настроении». Это квартирник актёров и режиссёров московского проекта «Живая суббота», на котором в течение получаса посетители будут наслаждаться песнями из известных новогодних фильмов, послушают стихи и прозаические произведения о зиме.
На выставке будет организовано множество мастер-классов на любой вкус, посетить которые можно будет как до Нового года, так и в праздничные дни с 3 января. Например, гостям предложат научиться расписывать ёлочные шары, украшать мезенской росписью новогодние почтовые открытки, создавать праздничные свечи из воска или вощины, печь рождественские пряники, делать оригами, держать баланс на доске для сноуборда.
- На выставке-форуме «Россия» проходит масштабная новогодняя программа
«На протяжении всех новогодних каникул будет проходить фестиваль «Русская зима», оформленный в стиле сказочного Лукоморья — заповедного северного царства, где находится Мировое древо, уходящее корнями в подземелье, а ветвями в небеса. Отсюда берут своё начало многие русские сказки. Сказки формируют наш характер с детства. Сказочные герои обучают, развлекают нас и помогают нам пройти через трудности. И даже повзрослев, мы продолжаем обращаться к ним в минуты радости и грусти. Новый год — время, когда особенно хочется волшебства, поэтому именно сейчас герои сказок появятся на выставке «Россия», — говорит Анастасия Звягина. — Каждому дню новогодних каникул будет соответствовать новый герой и новые активности. Одной из фишек уличной программы на ВДНХ станет поездка на русской самоходной печке. Посетители смогут представить себя Емелей и с ветерком прокатиться верхом на печи по Главной аллее».
С 29 декабря по 14 января на катке ВДНХ будет проходить новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Главные роли в постановке исполнят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.
- Концерт на Главной сцене в рамках программы «День рождения Дедов Морозов России»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Среди других уличных программ — фестиваль ледяных скульптур, открывшийся на ВДНХ 26 декабря. Скульптуры отражают основные достижения России и важные события, произошедшие в стране в последние годы. В частности, посетители увидят таблицу Менделеева (в честь открытия шести новых элементов), единственный в мире Арктический плавучий университет, гражданский самолёт МС-21, а также ледяные фигуры, посвящённые героям фильма «Вызов» Клима Шипенко и скоростному поезду «Сапсан».
Для поклонников творчества легендарного режиссёра Леонида Гайдая будет организована специальная бесплатная экспозиция «Вселенная персонажей Гайдая» в виде многоквартирного дома, где живут герои фильмов.
«Гости выставки смогут не только примерить на себя образы его главных героев, но и погрузиться в их среду обитания: оказаться на кухне Шурика, заглянуть в тайники Шпака, а также стать героями гайдаевских фильмов», — уточнила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
- День Деда Мороза, шествие от Главной арки ВДНХ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Международная выставка-форум «Россия» открылась в ноябре 2023 года и продолжит работу до апреля 2024-го.