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Деды Морозы, ледовый «Щелкунчик» и актёрский квартирник: на выставке «Россия» пройдёт масштабная новогодняя программа

На выставке-форуме «Россия» проходит масштабная новогодняя программа

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Виктория Стаценко
Международная выставка-форум «Россия» ждёт гостей на празднование Нового года. Организаторы подготовили развлекательные мероприятия, мастер-классы и шоу, которые украсят праздничные дни. Посетители смогут познакомиться с 18 различными Дедами Морозами, послушать песни известных российских артистов, собственными руками создать ёлочные игрушки и открытки, а также побывать на ледовом спектакле Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Кроме того, можно будет посетить фестиваль ледовых скульптур и интерактивное шоу «В гостях у Дедушки Мороза», послушать стихи на новогоднем квартирнике и посмотреть бесплатную экспозицию «Вселенная персонажей Гайдая». Подробнее об этих и других событиях — в материале RT.
Деды Морозы, ледовый «Щелкунчик» и актёрский квартирник: на выставке «Россия» пройдёт масштабная новогодняя программа
  • Парад Дедов Морозов
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в новогодние праздники посетителей ждёт масса развлечений на любой вкус — с конца декабря по 8 января там пройдут мастер-классы, выступления и шоу для детей и взрослых.

Как сообщила в беседе с RT заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина, Новый год на ВДНХ можно будет встретить 11 раз.

«Мы планируем встретить Новый год целых 11 раз — по числу часовых поясов в нашей стране. В 15:00 встречаем его вместе с Дальним Востоком, Камчаткой и Чукоткой. В 16:00 мы поздравим Магадан, Сахалин и Якутию. И так по порядку, пока не наступит полночь, когда Новый год отмечают сразу 53 региона России. Завершится наш новогодний марафон 1 января в час ночи — в это время Новый год придёт в дома самой западной точки нашей страны — Калининградской области», — рассказала Звягина.

  • ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Она отметила, что в это время на главной сцене выставки «Россия» будет проходить концерт, на котором выступят группа «Дискотека Авария», Zivert, Niletto, МакSим и многие другие.

Кроме того, у гостей ВДНХ с 26 декабря по 14 января будет возможность познакомиться с 18 Дедами Морозами различных народов России — от Казачьего Старика с бородой и подарками из Ставропольского края до Чысхаана, который родом из Якутии. Каждый рабочий день выставки Деды Морозы с 18 часов будут участвовать в праздничной процессии по Главной аллее.

Недалеко от главной сцены будет проходить новогодний квест, участники которого смогут выиграть памятные призы. 

30 и 31 декабря на территории ВДНХ любители красочных представлений разных возрастов смогут насладиться интерактивным спектаклем «В гостях у Дедушки Мороза», герои которого — Снегурочка, Мороз, Снежная королева, Красная Шапочка, Карабас-Барабас, Заяц и Волк — будут активно взаимодействовать со зрителями: научат создавать праздничные открытки, тряпичные куклы и новогодние украшения, а также помогут написать письма Деду Морозу. 

  • Фестиваль ледяных скульптур
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В воскресенье, 31 декабря, гости выставки увидят новогодний танцевальный флешмоб «В ритме столицы», который исполнят московские танцоры и артисты. В числе других мероприятий — театрализованное представление «Кинооливье, или Песенка о новогоднем настроении». Это квартирник актёров и режиссёров московского проекта «Живая суббота», на котором в течение получаса посетители будут наслаждаться песнями из известных новогодних фильмов, послушают стихи и прозаические произведения о зиме.

На выставке будет организовано множество мастер-классов на любой вкус, посетить которые можно будет как до Нового года, так и в праздничные дни с 3 января. Например, гостям предложат научиться расписывать ёлочные шары, украшать мезенской росписью новогодние почтовые открытки, создавать праздничные свечи из воска или вощины, печь рождественские пряники, делать оригами, держать баланс на доске для сноуборда.

  • На выставке-форуме «Россия» проходит масштабная новогодняя программа

«На протяжении всех новогодних каникул будет проходить фестиваль «Русская зима», оформленный в стиле сказочного Лукоморья — заповедного северного царства, где находится Мировое древо, уходящее корнями в подземелье, а ветвями в небеса. Отсюда берут своё начало многие русские сказки. Сказки формируют наш характер с детства. Сказочные герои обучают, развлекают нас и помогают нам пройти через трудности. И даже повзрослев, мы продолжаем обращаться к ним в минуты радости и грусти. Новый год — время, когда особенно хочется волшебства, поэтому именно сейчас герои сказок появятся на выставке «Россия», — говорит Анастасия Звягина. — Каждому дню новогодних каникул будет соответствовать новый герой и новые активности. Одной из фишек уличной программы на ВДНХ станет поездка на русской самоходной печке. Посетители смогут представить себя Емелей и с ветерком прокатиться верхом на печи по Главной аллее».

С 29 декабря по 14 января на катке ВДНХ будет проходить новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Главные роли в постановке исполнят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.

  • Концерт на Главной сцене в рамках программы «День рождения Дедов Морозов России»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Среди других уличных программ — фестиваль ледяных скульптур, открывшийся на ВДНХ 26 декабря. Скульптуры отражают основные достижения России и важные события, произошедшие в стране в последние годы. В частности, посетители увидят таблицу Менделеева (в честь открытия шести новых элементов), единственный в мире Арктический плавучий университет, гражданский самолёт МС-21, а также ледяные фигуры, посвящённые героям фильма «Вызов» Клима Шипенко и скоростному поезду «Сапсан». 

Для поклонников творчества легендарного режиссёра Леонида Гайдая будет организована специальная бесплатная экспозиция «Вселенная персонажей Гайдая» в виде многоквартирного дома, где живут герои фильмов.

«Гости выставки смогут не только примерить на себя образы его главных героев, но и погрузиться в их среду обитания: оказаться на кухне Шурика, заглянуть в тайники Шпака, а также стать героями гайдаевских фильмов», — уточнила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

  • День Деда Мороза, шествие от Главной арки ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Международная выставка-форум «Россия» открылась в ноябре 2023 года и продолжит работу до апреля 2024-го.

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