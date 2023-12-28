Деды Морозы, ледовый «Щелкунчик» и актёрский квартирник: на выставке «Россия» пройдёт масштабная новогодняя программа

Международная выставка-форум «Россия» ждёт гостей на празднование Нового года. Организаторы подготовили развлекательные мероприятия, мастер-классы и шоу, которые украсят праздничные дни. Посетители смогут познакомиться с 18 различными Дедами Морозами, послушать песни известных российских артистов, собственными руками создать ёлочные игрушки и открытки, а также побывать на ледовом спектакле Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Кроме того, можно будет посетить фестиваль ледовых скульптур и интерактивное шоу «В гостях у Дедушки Мороза», послушать стихи на новогоднем квартирнике и посмотреть бесплатную экспозицию «Вселенная персонажей Гайдая». Подробнее об этих и других событиях — в материале RT.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в новогодние праздники посетителей ждёт масса развлечений на любой вкус — с конца декабря по 8 января там пройдут мастер-классы, выступления и шоу для детей и взрослых.

Как сообщила в беседе с RT заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Анастасия Звягина, Новый год на ВДНХ можно будет встретить 11 раз.

«Мы планируем встретить Новый год целых 11 раз — по числу часовых поясов в нашей стране. В 15:00 встречаем его вместе с Дальним Востоком, Камчаткой и Чукоткой. В 16:00 мы поздравим Магадан, Сахалин и Якутию. И так по порядку, пока не наступит полночь, когда Новый год отмечают сразу 53 региона России. Завершится наш новогодний марафон 1 января в час ночи — в это время Новый год придёт в дома самой западной точки нашей страны — Калининградской области», — рассказала Звягина.

ВДНХ

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Она отметила, что в это время на главной сцене выставки «Россия» будет проходить концерт, на котором выступят группа «Дискотека Авария», Zivert, Niletto, МакSим и многие другие.

Кроме того, у гостей ВДНХ с 26 декабря по 14 января будет возможность познакомиться с 18 Дедами Морозами различных народов России — от Казачьего Старика с бородой и подарками из Ставропольского края до Чысхаана, который родом из Якутии. Каждый рабочий день выставки Деды Морозы с 18 часов будут участвовать в праздничной процессии по Главной аллее.

Недалеко от главной сцены будет проходить новогодний квест, участники которого смогут выиграть памятные призы.

30 и 31 декабря на территории ВДНХ любители красочных представлений разных возрастов смогут насладиться интерактивным спектаклем «В гостях у Дедушки Мороза», герои которого — Снегурочка, Мороз, Снежная королева, Красная Шапочка, Карабас-Барабас, Заяц и Волк — будут активно взаимодействовать со зрителями: научат создавать праздничные открытки, тряпичные куклы и новогодние украшения, а также помогут написать письма Деду Морозу.

Фестиваль ледяных скульптур

РИА Новости

© Илья Питалев

В воскресенье, 31 декабря, гости выставки увидят новогодний танцевальный флешмоб «В ритме столицы», который исполнят московские танцоры и артисты. В числе других мероприятий — театрализованное представление «Кинооливье, или Песенка о новогоднем настроении». Это квартирник актёров и режиссёров московского проекта «Живая суббота», на котором в течение получаса посетители будут наслаждаться песнями из известных новогодних фильмов, послушают стихи и прозаические произведения о зиме.

На выставке будет организовано множество мастер-классов на любой вкус, посетить которые можно будет как до Нового года, так и в праздничные дни с 3 января. Например, гостям предложат научиться расписывать ёлочные шары, украшать мезенской росписью новогодние почтовые открытки, создавать праздничные свечи из воска или вощины, печь рождественские пряники, делать оригами, держать баланс на доске для сноуборда.

На выставке-форуме «Россия» проходит масштабная новогодняя программа

«На протяжении всех новогодних каникул будет проходить фестиваль «Русская зима», оформленный в стиле сказочного Лукоморья — заповедного северного царства, где находится Мировое древо, уходящее корнями в подземелье, а ветвями в небеса. Отсюда берут своё начало многие русские сказки. Сказки формируют наш характер с детства. Сказочные герои обучают, развлекают нас и помогают нам пройти через трудности. И даже повзрослев, мы продолжаем обращаться к ним в минуты радости и грусти. Новый год — время, когда особенно хочется волшебства, поэтому именно сейчас герои сказок появятся на выставке «Россия», — говорит Анастасия Звягина. — Каждому дню новогодних каникул будет соответствовать новый герой и новые активности. Одной из фишек уличной программы на ВДНХ станет поездка на русской самоходной печке. Посетители смогут представить себя Емелей и с ветерком прокатиться верхом на печи по Главной аллее».

С 29 декабря по 14 января на катке ВДНХ будет проходить новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король». Главные роли в постановке исполнят Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин.

Концерт на Главной сцене в рамках программы «День рождения Дедов Морозов России»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Среди других уличных программ — фестиваль ледяных скульптур, открывшийся на ВДНХ 26 декабря. Скульптуры отражают основные достижения России и важные события, произошедшие в стране в последние годы. В частности, посетители увидят таблицу Менделеева (в честь открытия шести новых элементов), единственный в мире Арктический плавучий университет, гражданский самолёт МС-21, а также ледяные фигуры, посвящённые героям фильма «Вызов» Клима Шипенко и скоростному поезду «Сапсан».

Для поклонников творчества легендарного режиссёра Леонида Гайдая будет организована специальная бесплатная экспозиция «Вселенная персонажей Гайдая» в виде многоквартирного дома, где живут герои фильмов.

«Гости выставки смогут не только примерить на себя образы его главных героев, но и погрузиться в их среду обитания: оказаться на кухне Шурика, заглянуть в тайники Шпака, а также стать героями гайдаевских фильмов», — уточнила заместитель генерального директора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

День Деда Мороза, шествие от Главной арки ВДНХ

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Международная выставка-форум «Россия» открылась в ноябре 2023 года и продолжит работу до апреля 2024-го.