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Плащ с кровавым подбоем: тест RT об одежде в русской литературе

Тест RT об одежде в русской литературе

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RT
Тулупы и бальные платья, роскошные заграничные наряды и потрёпанные одежды, барские халаты и офицерские мундиры — в русской литературе можно встретить множество узнаваемых костюмов. Часто они выполняют важную функцию — дают представление о характере и об образе жизни героя, создают атмосферу и настроение. Хорошо ли вы помните, как русские классики описывали одежду своих персонажей? Проверьте себя с тестом RT.
Плащ с кровавым подбоем: тест RT об одежде в русской литературе
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба ГК «Люксор»

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