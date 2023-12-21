Плащ с кровавым подбоем: тест RT об одежде в русской литературе

Тест RT об одежде в русской литературе

Тулупы и бальные платья, роскошные заграничные наряды и потрёпанные одежды, барские халаты и офицерские мундиры — в русской литературе можно встретить множество узнаваемых костюмов. Часто они выполняют важную функцию — дают представление о характере и об образе жизни героя, создают атмосферу и настроение. Хорошо ли вы помните, как русские классики описывали одежду своих персонажей? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Пресс-служба ГК «Люксор»