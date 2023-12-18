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Рахманинов или Чайковский: тест RT о русских композиторах

Тест RT о русских композиторах

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RT
Наверняка каждый помнит, что музыку к балетам «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» написал Пётр Чайковский, а самые известные фрагменты из них многие легко узнают на слух. А помните ли вы, кто написал «Богатырскую» симфонию? А оперы «Псковитянка» и «Царская невеста», балет «Ромео и Джульетта» ? Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы знаете русских композиторов.
Рахманинов или Чайковский: тест RT о русских композиторах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

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