Чтут или чтят: тест RT о формах глаголов в русском языке

С образованием форм глаголов, на первый взгляд, всё просто — достаточно выучить спряжения и запомнить слова-исключения. Но и в этой теме есть трудности и противоречия. Одни глаголы не образуют некоторые личные формы настоящего или будущего времени, другие образуют в одном из лиц двоякие формы настоящего времени, где различие может быть стилистическим или смысловым. Есть и глаголы, имеющие равноправные формы. Проверьте с тестом RT, не допускаете ли вы ошибок в образовании форм глаголов.

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