Лауреаты из России: тест RT о Нобелевской премии
Тест RT о Нобелевской премии
10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, ежегодно вручается Нобелевская премия. Церемонии награждения проходят в столицах Швеции и Норвегии: в Стокгольме — за научные и литературные достижения, а в Осло — за работу в деле защиты мира. Граждане или уроженцы Российской империи, СССР и России не раз становились лауреатами премии. Попробуйте вспомнить их с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Sergei Gapon/Anadolu
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