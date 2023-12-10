Лауреаты из России: тест RT о Нобелевской премии

Тест RT о Нобелевской премии

10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, ежегодно вручается Нобелевская премия. Церемонии награждения проходят в столицах Швеции и Норвегии: в Стокгольме — за научные и литературные достижения, а в Осло — за работу в деле защиты мира. Граждане или уроженцы Российской империи, СССР и России не раз становились лауреатами премии. Попробуйте вспомнить их с тестом RT.

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© Sergei Gapon/Anadolu