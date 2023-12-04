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Поутру побелевший двор: тест RT о зиме в русской литературе

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Радость от первого снега, опасность бурана, меланхоличность заснеженного пейзажа — описание зимы занимает особое место в русской литературе. Некоторые отрывки из произведений классиков, посвящённые этому времени года, многие знают наизусть со школьной скамьи, а чтобы вспомнить другие, придётся немного напрячь память и интуицию. Сможете ли вы угадать автора или произведение по описанию зимы? Проверьте себя с тестом RT.
Поутру побелевший двор: тест RT о зиме в русской литературе
  • © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

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