Поутру побелевший двор: тест RT о зиме в русской литературе
Радость от первого снега, опасность бурана, меланхоличность заснеженного пейзажа — описание зимы занимает особое место в русской литературе. Некоторые отрывки из произведений классиков, посвящённые этому времени года, многие знают наизусть со школьной скамьи, а чтобы вспомнить другие, придётся немного напрячь память и интуицию. Сможете ли вы угадать автора или произведение по описанию зимы? Проверьте себя с тестом RT.
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