Детство Романовых, история Европы и обновлённый Бэнкси: главные выставки зимы в Москве

Этой зимой в Москве можно посетить три новые выставки в Третьяковской галерее: «Александр Иванов — мастер рисунка. Эскизы и этюды к картине «Явление Христа народу», «Герои и современники Серебряного века» и «Виктор Казарин. Структуры непокоя». О процессе воспитания в императорской семье Романовых можно будет узнать на экспозиции в музее-заповеднике «Царицыно», «Коломенское» ждёт гостей на предновогоднюю выставку «В ожидании чуда», а Государственный исторический музей представит экспозицию, посвящённую знакам Зодиака. Подробнее об этих и других событиях наступившей зимы — в материале RT.

«За три моря. Странствия Афанасия Никитина»

Государственный музей Востока (главное здание на Никитском бульваре), 7 декабря 2023 года — 11 февраля 2024 года

Выставка приурочена к 555-летию с начала странствий знаменитого русского путешественника, купца Афанасия Никитина и представляет собой музейное прочтение его путевых записей «Хождение за три моря».

Гости экспозиции увидят порядка 100 предметов, связанных с самыми значимыми местами, в которых побывал путешественник, и событиями, случившимися с ним. В числе экспонатов — иранские, индийские и русские миниатюры и рукописи XV—XVI веков, предметы быта разных народов, археологические находки и многое другое. Помимо этого будет показана советско-индийская лента «Хождение за три моря» 1958 года.

Благодаря выставке зрители узнают много нового об обычаях, религии и культуре стран, в которых побывал купец.

«Посетители смогут узнать, что видел и что чувствовал великий русский путешественник, как проникся чужой для него культурой, каким образом донёс до читателя яркие образы и в конечном итоге сделал их частью русской души», — приводятся слова куратора экспозиции Ильи Зайцева на официальном сайте музея Востока.

Миниатюра «Борьба слонов». Индия, XIX век

© Государственный музей Востока

«Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье»

Большой дворец музея-заповедника «Царицыно», 9 декабря 2023 года — 7 апреля 2024 года

Новая выставка в «Царицыне» — это подробный рассказ о том, как воспитывались и обучались будущие императоры, а также их братья и сёстры. Образование члены семьи Романовых начинали получать с раннего детства, а заканчивали впитывать знания к 20-летнему возрасту.

Выставка поделена на три основных зала: «Детство», «Образование» и «Присяга». В секции «Детство» представлена в том числе книга стольника Григория Собакина с записью о появлении на свет Петра I, который позднее установил правило издавать манифесты и указы о рождении императорских детей. Кроме того, посетители увидят письмо Екатерины II, в котором она сообщала шведскому королю Густаву III о рождении внука (будущего императора Александра I) и спрашивала рекомендации об уходе за младенцем, а также детские старинные игрушки, игральные карты, настольные игры и многое другое.

Пространство «Образование» посвящено методикам, принятым в семье российских императоров в разные времена, а в зале «Присяга» представлены экспонаты, связанные с образовательными путешествиями престолонаследников.

Старинная погремушка

© «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»

«Виктор Казарин. Структуры непокоя»

Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка, 28 ноября 2023 года — 8 января 2024 года

Выставка посвящена творчеству известного художника Виктора Казарина, которого в 1990-х начали называть «отцом русского неоэкспрессионизма». У Казарина был свой авторский стиль в написании картин, отчего его работы узнаваемы и уникальны. Чтобы добиться необходимого состояния сознания для работы над картинами, Казарин трудился в мастерской по 12—14 часов, тем самым доводя себя до крайней взвинченности и отсутствия рациональности. Весь творившийся внутри хаос художник переносил на холст.

Экспозиция включает в себя произведения искусства, созданные Казариным в 1980—1990 годы. В это время творец много экспериментировал. Всего на выставке можно увидеть 85 работ художника. В числе представленных полотен, например, картина «Ворона неворона».

«Это написано гигантской, практически малярной кистью. Вспомним, что работал он на полу. Раскладывал на полу большие холсты и просто, как Джексон Поллок, проводил некое шаманское действие», — рассказала куратор выставки Ирина Горлова в эфире канала «Россия. Культура».

© Государственная Третьяковская галерея

«В ожидании чуда»

Музей-заповедник Коломенское, Дворец царя Алексея Михайловича, 30 ноября 2023 года — 31 января 2024 года

«В ожидании чуда» — предновогодняя выставка, созданная совместно с Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».

Посетители экспозиции увидят более 100 различных работ — живопись, кружево, графику, лаковые миниатюры и многое другое. Все произведения искусства посвящены теме зимы, поэтому гости события погрузятся в атмосферу праздника и насладятся красотой морозных пейзажей.

Например, можно увидеть огромные кружевные снежинки, сплетённые вологодскими мастерами, шкатулки с сюжетами зимних сказок, а также фигурки, вырезанные из кости.

© МГОМЗ «Коломенское — Измайлово»

«Александр Иванов — мастер рисунка. Эскизы и этюды к картине «Явление Христа народу»

Государственная Третьяковская галерея, 1 декабря 2023 года — 19 мая 2024 года

Третьяковская галерея эксклюзивно владеет графическими работами Александра Иванова. Коллекция включает в себя около 40 альбомов и порядка 700 отдельных листов.

Значительное место в собрании произведений художника занимают рисунки к картине «Явление Христа народу» — посетители экспозиции увидят лучшие работы (композиционные карандашные и акварельные эскизы, рисунки с антиков, натуральные этюды).

Среди них будет в том числе первый эскиз произведения, нарисованный карандашом на коричневой бумаге. На нём изображены Иоанн Креститель и Иисус Христос в окружении людей.

© Государственная Третьяковская галерея

«Мы путь земле укажем новый…»

Государственный центральный музей современной истории России, 1 декабря 2023 года — 31 января 2024 года

Выставка посвящена 160-летию со дня рождения художника Николая Верхотурова, ученика Ильи Репина.

Большую часть композиции занимает серия портретной живописи. На полотнах чаще всего изображены революционеры: народовольцы, анархисты, эсеры, социал-демократы. Верхотуров увлекался темой революции и даже участвовал в революционных событиях 1905 года, за что потом сидел в тюрьме в Санкт-Петербурге.

Николай Верхотуров окончил Нерчинское духовное училище, а после — Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1901 году он начал обучение в мастерской Ильи Репина при Санкт-Петербургской академии художеств.

Портрет Марии Школьник

© ГЦМСИР

«Найти Бэнкси»

Выставка достижения народного хозяйства (ВДНХ), павильон №22, с 14 декабря 2023 года

На ВДНХ представят обновлённую экспозицию стрит-арт искусства «Найти Бэнкси».

Помимо ранее показанных работ, в частности воспроизведённых стен с граффити, скульптур, картин и масштабных инсталляций, поклонники творчества одного из самых таинственных уличных художников в мире увидят его новые работы, в числе которых есть аниматронные роботы.

Кроме того, посетители смогут попробовать себя в качестве граффитиста и оставить надпись или небольшой рисунок на стене прямо на территории выставки.

«Герои и современники Серебряного века»

Государственная Третьяковская галерея, 24 ноября 2023 года — 19 мая 2024 года

Выставка «Герои и современники Серебряного века» посвящена началу XX века — одному из самых противоречивых периодов отечественного искусства. Организаторы экспозиции решили продемонстрировать публике неординарность стилистики того времени, которая возникла из-за появления множества художественных направлений.

Героями выставки стали не только известные творцы той эпохи, но и забытые художники-попутчики, работы которых не менее важны для изучения истории.

Посетители увидят творчество Казимира Малевича, Александра Бенуа, Марка Шагала, Валентина Серова, Василия Кандинского, Михаила Врубеля, Бориса Кустодиева, Михаила Ларионова, Льва Бакста и других.

Борис Кустодиев «Японская кукла»

© Государственная Третьяковская галерея

«Освобождение Европы…»

Государственный центральный музей современной истории России, 28 декабря 2023 года — 3 марта 2024 года

Масштабная выставка включает в себя больше 400 экспонатов, посвящённых 210-й годовщине сражения при Лейпциге. Посетители увидят работы батальной и портретной живописи, мемориальные вещи императора Александра I, различные графические произведения. Кроме того, будут представлены редкие образцы обмундирования русской и европейской армии и оружия, архивные документы, ордена, медали, различные печатные издания прошлых годов и многое другое.

Благодаря обилию экспонатов гости смогут погрузиться в историю и узнать много подробностей о тех временах. Некоторые предметы будут выставлены на обозрение впервые, что делает событие уникальным.

© ГЦМСИР

«Под знаком Зодиака. Памятники культуры с древнейших времён до наших дней из собрания Исторического музея»

Государственный исторический музей Москвы, 13 декабря 2023 года — 11 марта 2024 года

В экспозицию вошло более 150 уникальных предметов, связанных со знаками Зодиака. Посетители, увлекающиеся астрологией, смогут почерпнуть для себя интересную информацию, а также узнать, как изменялись значения древних знаков.

«Новый выставочный проект Исторического музея ставит своей целью не только продемонстрировать разнообразие и богатство музейного собрания, но и проследить, как трансформировалась и совершенствовалась трактовка древних символических образов, знаков Зодиака, в культуре. Эти астральные символы не потеряли своей актуальности и в современном мире, по сей день вызывая живой интерес и являясь источником творческого вдохновения и для современных мастеров», — приводятся слова гендиректора музея Алексея Левыкина на официальном сайте ГИМ.

В числе экспонатов будут медальоны «Знаки Зодиака», созданные специально для выставки заслуженным художником РФ Олегом Закоморным, китайский посох с руническим календарём, французский Часовник 1470-х годов и многое другое. Некоторые предметы представят впервые, в частности ларец с досками для настольных игр.

Выставка разделена на несколько секций, каждая из которых посвящена определённому временному периоду.

© Исторический музей

«Клады. Сокрытая история»

Государственный исторический музей Москвы, 22 декабря 2023 года — 29 июля 2024 года

Музеи Московского Кремля стали участником выставочного проекта «Клады. Сокрытая история», организованного Государственным историческим музеем. Событие посвящено изучению древней традиции прятать ценные вещи от посторонних глаз в земле.

Гости экспозиции увидят необычные клады разных времён — от неолита до XX века. В них хранились ценные предметы и украшения, в частности серебряная старинная посуда, драгоценности и монеты.

В коллекции Музеев Московского Кремля несколько десятков кладов, раскопанных когда-то в центре столицы. В их числе есть два уникальных экспоната: клад из 32 бронзовых и медных древнеримских монет I—III веков, найденный в начале XIX века во время ремонта на территории Московского Кремля, а также клад из 552 российских золотых монет середины XIX — начала XX века, обнаруженный в 1994 году. Это единственный выявленный клад времён Великой Отечественной войны.