Трансформация из коммерсанта в благородного спасителя: 30 лет назад на экраны вышел фильм «Список Шиндлера»

Ровно 30 лет назад, 30 ноября 1993, года на экраны вышла биографическая военная драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». В основу сюжета лёг роман Томаса Кенилли, изданный в 1982 году. Картина завоевала семь «Оскаров» за лучшие фильм, режиссуру, сценарий, работу оператора, декорации, монтаж и оригинальный саундтрек. Кроме того, она удостоилась наград Британской киноакадемии и «Золотого глобуса».

Биографическая военная драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» вышла на экраны 30 ноября 1993 года. О съёмках фильма Спилберг задумался сразу после завершения работы над «Инопланетянином» (1982). Лента основана на романе Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера», книга завоевала Букеровскую премию.

Прежде чем приступить к съёмкам, Спилберг прошёл непростой путь: трагедия холокоста касалась и его семьи. Чтобы быть объективным, Спилберг предлагал взяться за режиссуру коллегам, но в конечном счёте лента вернулась к нему самому.

В проекте, основанном на реальной истории, Спилберг решил документально изобразить драматичность происходившего с использованием различной символики. Он долго и упорно убеждал глав студии в необходимости сделать фильм чёрно-белым.

На протяжении всей монохромной картины зрители видят цвет только один раз в сцене, когда появляется маленькая девочка в красном пальто. Именно в этом моменте происходит трансформация героя.

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© Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Мировой шедевр о трагедии человечества

При создании картины Спилберг применил документальный подход, поскольку считал, что, если ему удастся представить ленту как серию некогда случившихся фактов и событий, это может усилить её эмоциональное восприятие зрителем.

Когда работа была выполнена примерно на три четверти, из-за репутации режиссёра фантастики («Инопланетянин» и «Парк Юрского периода») Спилберга охватил страх, что зрители не поверят в правдивость истории. Однако стремление завершить картину о трагедии человечества придало Спилбергу уверенности.

Лента была отснята за 72 дня. При небольшом бюджете в $22 млн фильм заработал в прокате свыше $322 млн. Сам постановщик отказался от вознаграждения, объясняя это тем, что принятие оплаты за подобную картину сродни получению «кровавых денег».

На весь полагавшийся ему гонорар в 1994 году Спилберг основал Институт визуальной истории и образования Фонда Шоа.

Бессмертие для спасителя

На создание романа об Оскаре Шиндлере писателя Томаса Кенилли вдохновил Леопольд (Полдек) Пфефферберг — один из выживших в трагедии холокоста, избежавший благодаря Шиндлеру уничтожения в Освенциме.

В списке Шиндлера он значился под номером 173. После войны Пфефферберг мечтал вернуть долг за своё спасение Шиндлеру и прославить его имя. Почти 40 лет он пытался поведать эту историю миру: давал интервью, общался с писателями, предоставлял накопленный архив, который бережно хранил.

Однажды в магазин кожаных изделий в Лос-Анджелесе, где работал Пфефферберг, случайно зашёл писатель Томас Кенилли. По обыкновению, Пфефферберг рассказал историю своего спасения и, чтобы писатель слушал его, предоставил ему большую скидку. Прозаик настолько был взволнован услышанным, что отложил своё возвращение домой в Австралию.

В 1982 году «Ковчег Шиндлера» Кенилли вышел в свет.

Фигура Шиндлера

Всего на предприятии промышленника Оскара Шиндлера трудились свыше 1500 рабочих, большинство из которых — евреи.

Шиндлер не был излишне сентиментален. Он пользовался связями, подкупал гестаповцев, объясняя им, что сотрудники его предприятия напрямую влияют на военную промышленность страны. Для этого он даже организовал цех по производству боеприпасов.

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© Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Безусловно, в то время евреи были дешёвым наёмным персоналом, и у них не было другого выхода, кроме как работать на бизнесмена, однако Пфефферберг отвергал теорию о том, что Шиндлер действовал исключительно ради прибыли. По его словам, тот проявлял искреннюю заботу о своих рабочих. В подтверждение мужчина часто рассказывал историю о том, как однажды, узнав, что больная еврейка хочет яблоко, Шиндлер принёс ей фрукт на следующий день.

Последний раз Пфефферберг и Шиндлер встретились в 1973 году на праздновании 25-летия образования Государства Израиль. Год спустя Шиндлер скончался. Пфефферберг организовал похороны своего спасителя в Иерусалиме.

Работа над фильмом и создание ярких образов

После того как Стивен Спилберг согласился работать над лентой, Пфефферберг звонил ему еженедельно, чтобы узнать, когда он приступит к съёмкам.

Первоначально на роль Оскара Шиндлера рассматривались Харрисон Форд, Бруно Ганц, Дэниэл Дэй-Льюис, Кевин Костнер, Стеллан Скарсгард и Роберт Дювалл. В итоге роль досталась в то время ещё малоизвестному актёру Лиаму Нисону.

Готовясь к роли, Нисон пересмотрел множество фильмов с Кэри Грантом и Джорджем Сандерсом (в частности «Всё о Еве»). Он где-то услышал, что Шиндлеру очень льстило, когда его сравнивали с кинозвёздами — Сандерсом и немецким актёром Курдом Юргенсом — из-за внешнего сходства.

Говоря о своём герое, в январе 1994 года Нисон рассказал, что тот не был святым: пороки Шиндлера так же важны, как и его добродетель. По словам актёра, если бы не изначальная жажда наживы, постепенно трансформировавшаяся в желание помочь людям избежать истребления нацисткой машиной, то в мире не осталось бы людей, которые потом всю жизнь рассказывали его историю.

Главного антагониста — Амона Гёта — сыграл Рэйф Файнс. Артист настолько вжился в роль садиста, устраивавшего облавы на евреев и контролировавшего концентрационные лагеря в Плашове, что действительно стал похож на реального Гёта. Когда Леопольд Пфефферберг и его супруга Мила (Людмила) пришли на съёмочную площадку (мужчина был постоянным консультантом Спилберга), при виде Файнса в образе женщина долго не могла прийти в себя: её охватили паника и ужас от воспоминаний о злодеяниях Гёта.

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© Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Саму Милу в экранизации сыграла Ади Ницан, а второстепенного персонажа Леопольда Пфефферберга, умного молодого торговца, добывавшего на чёрном рынке для Шиндлера качественные рубашки, драгоценности или дорогую выпивку, — Йонатан Сэгаль.

Роль Ицхака Штерна, бухгалтера на фабрике Шиндлера, исполнил Бен Кингсли.

Добиться звания одной из лучших картин всех времён о разрушительной человеческой трагедии помог сценарий, написанный Стивеном Зеллианом, нарратив Спилберга и монохромный визуал Януша Камински. Кинематографисты удостоились «Оскаров» за свои работы и завоевали премии «Золотой глобус» и BAFTA. В целом лента получила порядка 90 наград, включая семь статуэток «Оскара», в том числе за лучшие фильм, декорации и монтаж.

Впрочем, ряд исследователей холокоста подвергли резкой критике картину за дидактическое упрощение и ряд других этических проблем.

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© Кадр со съёмок фильма «Список Шиндлера»

В то же время сам режиссёр, говоря о «Списке Шиндлера», отмечал, что никогда больше не испытывал чувства гордости, удовлетворения и настоящего, значимого достижения.