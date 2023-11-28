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Вместе, раздельно или через дефис: тест RT о правописании сложных прилагательных

Тест RT о правописании сложных прилагательных

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RT
Сложные прилагательные, которые состоят из двух (и даже более) частей, могут застигнуть врасплох тех, кто не выучил правила. В одних случаях нужно писать слитно, в других — через дефис, а в третьих требуется раздельное написание. В справочниках тема правописания сложных прилагательных занимает десятки страниц, при этом едва ли не половина из них отводится исключениям. Попробуйте разобраться в этой жизненно (-) важной теме с тестом RT.
Вместе, раздельно или через дефис: тест RT о правописании сложных прилагательных

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