Вместе, раздельно или через дефис: тест RT о правописании сложных прилагательных

Тест RT о правописании сложных прилагательных

Сложные прилагательные, которые состоят из двух (и даже более) частей, могут застигнуть врасплох тех, кто не выучил правила. В одних случаях нужно писать слитно, в других — через дефис, а в третьих требуется раздельное написание. В справочниках тема правописания сложных прилагательных занимает десятки страниц, при этом едва ли не половина из них отводится исключениям. Попробуйте разобраться в этой жизненно (-) важной теме с тестом RT.