Война тёщи с зятем и новый вид мутации человека: в кино выходят фильмы «Королевство зверей», «Нина» и другие

В четверг, 30 ноября, в российских кинотеатрах стартует показ анимационной ленты «Волшебное приключение да Винчи» о поздних годах жизни художника-изобретателя, картина Джона Ву «Немая ярость» про месть отца за смерть сына и драма Оксаны Бычковой «Нина», в которой героиня Юлии Пересильд оказывается на перекрёстке судьбы. Также выходят комедийные новогодние ленты — «Тёща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым и «Баба Мороз и тайна Нового года». Кроме того, зрители смогут посмотреть французскую фантастическую картину «Королевство зверей» о превращении людей в животных.

«Волшебное приключение да Винчи» (The Inventor)

«История о том, как Леонардо да Винчи познал величайшую тайну жизни», — говорится в трейлере картины.

По сюжету анимационного фильма производства Франции, Ирландии и США художник-изобретатель эпохи Возрождения ищет смысл жизни и творчества. Гению непросто находиться среди обычных людей, требующих от него, чтобы он был хорошим художником. Да Винчи мечтает о большем — раскрыть тайну не только человеческого тела, но и бытия. Герой отправляется из Италии во Францию, где присоединяется ко двору и находит единомышленников. Там он наконец готов осуществить свою заветную мечту — создать идеальный город, где человек сможет жить в гармонии с природой.

Над лентой работал номинант на «Оскар» Джим Капобьянко. Героев фильма на языке оригинала озвучили Стивен Фрай, Марион Котийяр, Дейзи Ридли и другие.

Критики хвалят картину за искусное сочетание кукольной мультипликации с рисованной анимацией, а также за яркие музыкальные номера.

«Хотя такая грандиозная полнометражная картина может показаться слишком непонятной детям младшего возраста, этот прекрасно анимированный увлекательный образовательный фильм наверняка побудит самых любознательных детей подробнее разобраться в этой теме», — пишет журналист The Hollywood Reporter Фрэнк Шек.

«Немая ярость» (Silent Night)

Гонконгский кинорежиссёр и мастер экшен-фильмов Джон Ву («Без лица», «Миссия: невыполнима 2») снял ленту о мести по сценарию Роберта Арчера Линна («Заключённый», «Ловушка»).

В центре истории — Брайан Годлок, который теряет сына в ходе бандитских разборок: шальная пуля уносит жизнь ребёнка, а мужчине пробивает горло, лишая его голоса. Мириться с потерей отчаявшийся и разъярённый отец не желает. В течение года он готовится отомстить всем причастным к гибели сына. Возмездие мужчины обрушивается на преступников в канун Рождества.

Оригинальное название Silent Night («Тихая ночь») — отсылка к рождественской одноимённой песне — было дано фильму из-за того, что на протяжении всей ленты герои не произносят ни слова.

Главную роль в картине исполнил Юэль Киннаман, который для большего погружения в образ старался не разговаривать во время съёмочного процесса. В беседе с Сollider актёр отметил, что сыграть безмолвного персонажа гораздо сложнее, поскольку необходимо передать образ мыслей героя глазами, которые, как правило, «не лгут».

«Сценарий фильма оказался идеальным для постановки подобного кинематографического эксперимента. Это очень динамичный боевик с непростой драматической составляющей, притом сам сюжет довольно прост, — рассказал Киннаман. — На самом деле очень нелегко изобразить всё, что нужно, чтобы внутренние переживания, порывы и размышления выглядели по-настоящему. Их не скрыть».

«Нина»

Сюжет новой ленты Оксаны Бычковой («Питер FM») вращается вокруг 40-летней Нины (Юлия Пересильд), чью счастливую и размеренную жизнь нарушает звонок бывшего возлюбленного Руслана (Евгений Цыганов). Мужчина просит её приехать в Тбилиси, где они когда-то проводили время вдвоём, поскольку он смертельно болен. После недолгих раздумий героиня соглашается ехать. К тому же заботливый и доверяющий Нине муж в лице Кирилла Кяро не против её отъезда. По прибытии в столицу Грузии Нину захлёстывает водоворот нахлынувших чувств, женщина оказывается на перепутье.

Мировая премьера «Нины» состоялась на Международном кинофестивале в Шанхае в июне 2023-го, а в августе лента открыла фестиваль «Выборг».

«Тёща»

Режиссёром комедийной ленты выступил казахстанский постановщик и клипмейкер Аскар Узабаев. Ранее он работал над драмой «Счастье», удостоенной приза зрительских симпатий на 72-м Берлинском международном кинофестивале.

В центре сюжета «Тёщи» — успешная и сильная женщина Ольга Николаевна. Будучи начальницей ЖКХ, она привыкла руководить всеми не только на работе, но и дома. В целом героиня довольна своей жизнью, вот только зять, от которого дочь ждёт ребёнка, её совсем не устраивает. Между Ольгой Николаевной и Виктором давно идёт негласная война, а во время празднования Нового года она выходит из-под контроля и герои меняются телами.

Роли в картине исполнили Лариса Гузеева («Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается»), Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), Александр Лыков («Беспринципные»), Настасья Самбурская («Универ»), Анна Уколова («Ивановы-Ивановы») и многие другие.

«К жанру комедии я равнодушна, поэтому сомневалась, стоит ли принимать предложение. Меня привлекло то, что персонаж тёщи раскрывается по-новому. Но в то же время она именно тот тип женщин, про который слагают анекдоты и частушки. Их все терпеть не могут, и я в том числе. Создавая её образ в кадре, я полностью доверилась режиссёру, который в начале съёмок сказал мне: «Я не дам тебе плохо сыграть!» Я поверила и пошла с ним», — цитирует Ларису Гузееву «Вокруг ТВ».

Узабаев отметил, что артистка отказывалась от помощи каскадёра и предпочитала выполнять большинство трюков самостоятельно.

«Баба Мороз и тайна Нового года»

Ещё один комедийный новогодний фильм выйдет на российские экраны на этой неделе. Режиссёром выступил Андрей Богатырёв («Красный призрак»).

В картине рассказывается о супруге Деда Мороза — Бабе Мороз. О ней мало кто знает, а ведь она на протяжении многих лет помогала мужу и исполняла желания взрослых в Новый год. Со временем Баба Мороз осталась без работы, так как мужчины и женщины перестали верить в чудо. Однако ситуация меняется, когда Дед Мороз открывает тайну своей жены двум сёстрам и тем самым помогает им поверить в неё.

В ленте снялись Татьяна Орлова, Юлия Александрова, Максим Лагашкин, Иван Стебунов, Ольга Сташкевич, Виктор Бычков, Марина Яковлева и многие другие.

В фильме зрители услышат множество песен популярных артистов, в частности Полины Гагариной и Zivert.

«Королевство зверей» (Le règne animal)

В фантастической детективной драме французского режиссёра Тома Кайе («Истребители», «К жизни») рассказывается о мире, в котором люди начали подвергаться неизвестной мутации и превращаться в животных. Никто не знает, опасны ли они, но во избежание проблем всех заражённых отправляют в специальный интернат. В числе «тварей» оказалась Лара, жена шеф-повара Франсуа и мать подростка Эмиля. Отец с сыном переезжают на юг Франции, чтобы быть ближе к Ларе.

Когда группа гибридов сбегает, Франсуа решает во что бы то ни стало отыскать супругу. В то же время Эмиль замечает, что его слух становится острее, ногти растут, а самого героя всё больше тянет к общению с соседом — человеком-птицей.

Роли в картине исполнили Ромен Дюрис («Три мушкетёра: Д'Артаньян»), Том Мерсье («Синонимы»), Поль Киршер («Капитан Марло»), Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и прочие.

Критики высоко оценили киноленту Тома Кайе. На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 94% «свежести».

Питер Дебрюдж в рецензии для Variety отмечает разнообразие живых существ: по его словам, все гибриды в фильме разные и не имеют одинаковых черт, что делает картину интереснее и эффектнее.

«Королевство зверей» было представлено в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2023 году.