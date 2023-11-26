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Остров или материк: географический тест RT

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Государство, расположенное на острове или архипелаге и не связанное ни одним своим регионом с материком, называют островным. Таких в мире на сегодняшний день около 50. Ещё есть полуостровные страны, государства-архипелаги, приморские и внутриконтинентальные. Сможете ли вы отличить одно от другого? Проверьте свою географическую эрудицию с тестом RT.
Остров или материк: географический тест RT
  • Gettyimages.ru
  • © afinocchiaro

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