Остров или материк: географический тест RT
Государство, расположенное на острове или архипелаге и не связанное ни одним своим регионом с материком, называют островным. Таких в мире на сегодняшний день около 50. Ещё есть полуостровные страны, государства-архипелаги, приморские и внутриконтинентальные. Сможете ли вы отличить одно от другого? Проверьте свою географическую эрудицию с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © afinocchiaro
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