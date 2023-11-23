Засыпает синий Зурбаган: тест RT о литературных городах

Тест RT о литературных городах

Место действия имеет большое значение в сюжетах литературных произведений. Иногда авторы переносят его из реально существующих городов (Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Париж) в вымышленные. Часто такие места имеют реальные прототипы, а иногда это собирательные или вымышленные образы. Проверьте с тестом RT, хорошо ли вы ориентируетесь в литературной географии.

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