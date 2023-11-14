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Таки не ждали: тест RT о правописании частиц

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Частицы в русском языке могут быть коварными. Одни всегда пишутся только через дефис, другие могут в разных случаях требовать как слитного, так и раздельного написания, а третьи вовсе могут мимикрировать под другие части речи. Норм здесь так много, что запомнить их непросто: в отдельных случаях приходится руководствоваться собственным языковым чутьём. Проверьте с тестом RT, есть ли оно у вас. Или, может быть, вы помните все правила?
Таки не ждали: тест RT о правописании частиц
  • Gettyimages.ru
  • © ValuaVitaly

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